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Massive Verkehrsprobleme auf der Brennerautobahn am Donnerstagmittag führten dazu, dass Schwerfahrzeuge wieder nach Südtirol zurückgeschickt wurden.

Hängen gebliebene Lkw sorgten am Donnerstagvormittag auf der A13 Brennerautobahn stundenlang für Chaos. Das führte so weit, dass sogar ein Einreiseverbot für Lkw am Brenner verhängt wurde. Schwerfahrzeuge wurden laut stol.it an der Grenze aufgehalten und wieder nach Südtirol zurückgeschickt.

Laut dem Tiroler Asfinag-Pressesprecher Alexander Holzedl gab es mit Stand 12.30 Uhr zwar keine Sperren auf Autobahnen, aber infolge hängen gebliebener Lkw auf der A13 – insbesondere im Bereich Europabrücke – habe sich im Laufe des Vormittags ein „erheblicher Rückstau” gebildet.

Lenker, die vom Oberland bzw. Unterland kommend auf der A12 in Richtung Innsbruck fuhren, hätten gegen Mittag Wartezeiten von einer Stunde und mehr in Kauf nehmen müssen. Holzedl betonte, dass er davon ausgehe, dass sich die Lage in den nächsten zwei Stunden deutlich bessere: „Der Hotspot bei der Europabrücke ist aufgelöst und der Schneefall lässt nach”.

Der viele Neuschnee in relativ kurzer Zeit habe dazu geführt, dass Donnerstagfrüh mehrere Lkw auf der Brennerautobahn hängengeblieben sind, erklärt Holzedl. Die Asfinag sei in Tirol mit 53 Fahrzeugen im Dauereinsatz gewesen, auch um Lkw Starthilfe zu geben. Abschleppunternehmen seien bereits vorsorglich entlang der Autobahnen positioniert worden, um rasch einsatzfähig zu sein. (TT.com)