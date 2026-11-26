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ABBA, Bee Gees, Michael Jackson, Madonna, Culture Beat, Haddaway. Hits von Interpreten wie diesen sollen am 28. November den Tanzboden im Kabooom im Kaltenbach zum Beben bringen. DJ Ovalley legt die Dancesongs der 70er, 80er und 90er Jahre auf.

Kaltenbach – Wehmütig denken manche an die Zeiten zurück, als es im Bezirk Schwaz noch mehrere große Diskotheken gab. „Wir hören immer, es ist nichts los. Und keiner tut was“, sagt der Kaltenbacher Bürgermeister Klaus Gasteiger. Deshalb teste man nun ein Tanzabend-Format im Kabooom, das in dem Zillertaler Freizeitzentrum bereits zwei Mal durchgeführt wurde. Und zwar im September und im Oktober.

An den Reglern: DJ Ovalley. © Gemeinde Kaltenbach

Am Samstag, 28. November ist es nun neuerlich so weit. Wer endlich wieder mal tanzen möchte, kann das bei der „Tanz.Zeit“ zu den Hits der 70er, 80er und 90er Jahre, die DJ Ovalley auf den Plattenteller legt. Discokugel und Discolichter fehlen dabei ebenso wenig wie coole Drinks. „Wir beschallen das ganze Haus, so dass man auch einfach im Restaurant was Essen und Trinken kann zur Discomusik“, sagt Bürgermeister Klaus Gasteiger.