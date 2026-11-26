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Prozess in München
Hohe Geldstrafe: Cathy Hummels wegen Unfallflucht verurteilt
Cathy Hummels ist von einem Münchner Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Grund für den Prozess war ein Zusammenstoß beim Einparken im Sommer 2024.
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