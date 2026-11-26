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Sie haben sich 2026 das Jawort gegeben? Dann machen Sie mit bei der Suche nach dem Hochzeitspaar des Jahres! Laden Sie Ihr Hochzeitsfoto hoch und werden Sie Teil unserer großen Bildergalerie. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen von drei Reisegutscheinen.

Der erste Blick, das Ja-Wort, ein Lachen nach der Trauung oder ein besonderer Moment mit Familie und Freunden: Hochzeitstage sind voller Augenblicke, die in Erinnerung bleiben. Die Tiroler Tageszeitung sucht auch heuer wieder das Hochzeitspaar des Jahres– und lädt alle Paare, die sich 2026 das Jawort gegeben haben, zum Mitmachen ein.

Laden Sie Ihr schönstes Hochzeitsfoto hoch und erzählen Sie uns von Ihrem besonderen Tag. Die eingereichten Bilder sammeln wir in einer großen Bildergalerie.

Mitmachen und Reisegutschein gewinnen

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden drei Reisegutscheine von iDEALTOURS im Wert von je 1000 Euro verlost. Die Gewinnerinnen und Gewinner geben wir Ende Februar 2027 bekannt.

Die Hochzeitsfotos werden am 12. Februar 2027 auch als Beilage der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht. Wenn Sie 2026 geheiratet haben, machen Sie mit und teilen Sie Ihr schönstes Hochzeitsfoto mit uns.

In Kooperation mit:

© Idealtours