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Die Spendenbereitschaft in Österreich ist unvermindert hoch, das geht aus dem Spendenbericht 2026 des Fundraising Verbands Austria hervor: 76 Prozent der Bevölkerung spendeten im Vorjahr. Doch der steigende Kostendruck sorgt für einen realen Wirkungsverlust bei den gemeinnützigen Einrichtungen im Land.