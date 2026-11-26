Große Hilfsbereitschaft
Tiroler spenden gerne, aber Teuerung frisst kleines Plus auf
Die Caritas hat mehrere Hilfsprojekte in der Ukraine (Bild aus Kiew). Die Solidarität und Spendenbereitschaft hierzulande ist immer noch hoch.
© Caritas Wien/Elisabeth Sellmeier
Die Spendenbereitschaft in Österreich ist unvermindert hoch, das geht aus dem Spendenbericht 2026 des Fundraising Verbands Austria hervor: 76 Prozent der Bevölkerung spendeten im Vorjahr. Doch der steigende Kostendruck sorgt für einen realen Wirkungsverlust bei den gemeinnützigen Einrichtungen im Land.
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