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Die deutsche Top-Snowboarderin Ramona Hofmeister ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die 30-Jährige veröffentlichte eine Story bei Instagram mit einem Foto ihres Partners, der eine Babyschale in der Hand hält. Der Verband Snowboard Germany bestätigte auf Anfrage die Geburt des Kindes und dass „alle gesund und wohlauf“ seien. Das Geschlecht und den Namen des Babys verriet die Sportlerin aus Oberbayern zunächst nicht.

Hofmeister hatte im Juni ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Die Olympia-Dritte von 2018 und zweimalige WM-Medaillengewinnerin setzt in diesem Winter aus, will danach aber wieder in den Weltcup zurückkehren. Mit 29 Siegen ist Hofmeister die mit Abstand beste deutsche Snowboarderin der Weltcup-Historie – sie gewann zudem viermal den Gesamtweltcup.

Bei der Wintereinkleidung der deutschen Snowboard-Teams im Oktober hatte sie mit rundem Babybauch erzählt, dass der Geburtstermin im November sei. Sie nehme sich „auf jeden FallW vor, so viele Weltcups wie möglich im Winter am Bildschirm oder live zu verfolgen, sagte Hofmeister damals.