67-Jähriger hielt Tatverdächtigen in Reutte fest und wurde verletzt
Ein 67-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag in Reutte einen mutmaßlichen Dieb verfolgt und in einem Auto festgehalten. Bei einer Auseinandersetzung wurde der Mann unbestimmten Grades verletzt. Die Polizei nahm den 18-jährigen Tatverdächtigen fest.
Der Deutsche hatte laut Polizei gegen 1 Uhr bemerkt, wie sich ein zunächst unbekannter Mann an seinem geparkten Pkw zu schaffen machte. Anschließend ging dieser zu einem weiteren Fahrzeug und setzte sich hinein. Der 67-Jährige verfolgte ihn und hielt ihn dort fest.
Als der Mann um Hilfe rief, verständigten Anrainer die Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte der 18-jährige Österreicher aus zumindest einem Fahrzeug Geld gestohlen haben. Er wird auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)