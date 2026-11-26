volume_up Artikel anhören

Ein 67-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag in Reutte einen mutmaßlichen Dieb verfolgt und in einem Auto festgehalten. Bei einer Auseinandersetzung wurde der Mann unbestimmten Grades verletzt. Die Polizei nahm den 18-jährigen Tatverdächtigen fest.

Der Deutsche hatte laut Polizei gegen 1 Uhr bemerkt, wie sich ein zunächst unbekannter Mann an seinem geparkten Pkw zu schaffen machte. Anschließend ging dieser zu einem weiteren Fahrzeug und setzte sich hinein. Der 67-Jährige verfolgte ihn und hielt ihn dort fest.