volume_up Artikel anhören

Acht Jahre nach der Anzeige wegen Vergewaltigung muss sich Gérard Depardieu vor Gericht verantworten. Für den wegen sexueller Übergriffe bereits verurteilten französischen Schauspieler machte ein Pariser Berufungsgericht am Donnerstag den Weg zum Prozess frei.

Der mit zahlreichen Missbrauchsvorwürfen konfrontierte französische Schauspieler Gérard Depardieu muss sich laut seinem Anwalt in einem Vergewaltigungsverfahren vor Gericht verantworten. Ein Pariser Berufungsgericht hat am Donnerstag entschieden, dass die 2018 eingereichte Klage der Schauspielerin Charlotte Arnould in einen Strafprozess mündet.

Eine Untersuchungsrichterin hatte 2024 einen Prozess beantragt, Depardieu dagegen Rechtsmittel eingelegt. Der Schauspieler bestreitet die Vorwürfe.

Nach Darstellung der Anklage nutzte Depardieu die Verletzlichkeit der damals 22 Jahre alten, an Magersucht leidenden Schauspielerin aus. Sie war in seine Pariser Wohnung gekommen, um eine Rolle zu üben. Depardieu hatte kürzlich in einem anderen Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs seine Berufung zurückgezogen. Dadurch wurde eine 18-monatige Bewährungsstrafe rechtskräftig.

Weitere Ermittlungen laufen

Außerdem ermittelt die französische Justiz gegen Gérard Depardieu und den Schriftsteller Michel Houellebecq wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Vergewaltigung. Eine Schauspielerin wirft Depardieu vor, sie bei Dreharbeiten zum Film „Thalasso“ vergewaltigt zu haben. Houellebecq soll sie dabei festgehalten und ebenfalls sexuell missbraucht haben. Beide äußerten sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. (APA, Reuters)