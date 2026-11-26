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Eine überwältigende Mehrheit der österreichischen Bevölkerung spricht sich für strengere Schutzmaßnahmen in sozialen Netzwerken aus. 78 Prozent befürworten eine Alterseinschränkung unter 14 Jahren. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos ergeben.