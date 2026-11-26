Große Online-Umfrage
Tiroler sind besonders sensibel für Kinderschutz auf Social Media
Wenn die eigenen Kinder endlos durch soziale Netzwerke scrollen, werden viele Eltern unruhig. Vorgegebene Einschränkungen würden helfen, ist eine Mehrheit überzeugt.
© APA/dpa/Schu
Eine überwältigende Mehrheit der österreichischen Bevölkerung spricht sich für strengere Schutzmaßnahmen in sozialen Netzwerken aus. 78 Prozent befürworten eine Alterseinschränkung unter 14 Jahren. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos ergeben.
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