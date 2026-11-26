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Ein neues Angebot gibt es für Personen, die Gewalt ausgesetzt sind. Unter der Telefonnummer 1450 wird Betroffenen 24 Stunden täglich rund um die Uhr das ganze Jahr geholfen. Tirol gilt damit österreichweit als erstes Bundesland mit dieser Einrichtung.

Innsbruck – 53 Anrufe zum Thema Gewalt hat die Leitstelle Tirol schon angenommen, berichtet Leitstellen-Geschäftsführer Bernd Noggler. Getestet wird der neue Gesprächs-Leitfaden seit August. Die Fragen für die ExpertInnen am Telefon wurden vom Team um Thomas Beck, psychologischer Leiter, und Klaus Kapelari, ärztlicher Leiter des Kompetenzzentrums Gewaltambulanz ausgearbeitet, das Team der Leitstelle entsprechend geschult. „Wir haben Menschen am Telefon, die ausgebildet wurden, die richtigen Fragen stellen können. Und die dann auch Maßnahmen ergreifen können“, sagt Noggler. Es gebe einen bestimmten Fragenkatalog. Wenn notwendig werde auf andere Einrichtungen, etwa Frauenhaus, Klinik oder Polizei verwiesen.

V.l.n.r. Karl Tiefenbrunner (Leitstelle Tirol), Thomas Beck (Gewaltambulanz), Landesrätin Cornelia Hagele (VP), Landesrätin Eva Pawlata (SP), Bernd Noggler (Leitstelle Tirol), Klaus Kapelari (Gewaltschutzambulanz).

Mit der Hotline 1450 wird 24 Stunden, 7 Tage lang, 365 Tage im Jahr ein niederschwelliges Angebot für Menschen geboten, die in einer Gewaltsituation Hilfe brauchen. 75 Prozent der Betroffenen seien Frauen. Noggler will „die Menschen auffangen“, vor einem Femizid.

Eva Pawlata (SP), Landesrätin für Frauen und Gleichstellung betont, dass jede dritte Frau in einer Beziehung Opfer von Gewalt oder sexualisierter Gewalt wird. „Frauen, die von Gewalt betroffen sind, fallen oft im Gesundheitssystem, etwa bei einem Arztbesuch, auf“, so Pawlata: „Die Hotline 1450 bietet jetzt eine niederschwellige Möglichkeit.“

Für Klaus Kapelari, den ärztlichen Leiter der Gewaltambulanz, ist gerade die Niederschwelligkeit der Schlüssel beim Thema Gewalt. Denn Gewalt sei für die Opfer stigmatisierend, Opfer müssten einfach und unkompliziert ohne Hürden Hilfe bekommen. „Sehr oft gibt es auch somatische Beschwerden, die auf Gewalt hindeuten“, sagt Kapelari. Dies treffe vor allem auf Kinder und Jugendliche zu. Denn immerhin die Hälfte aller Gewaltopfer seien Kinder und junge Frauen. Erfreulich sei auch, dass neben „Dr.Viola“, dem Codewort, das in der Klinik auf Gewalt aufmerksam machen soll, nun eine weitere Anlaufstelle geschaffen worden sei.

Landesrätin Cornelia Hagele (VP) betont, dass „es österreichweit die erste 1450-Hotline sei, die auch Hilfestellung für Gewaltopfer gibt“. Extra Geld braucht es für die neue Beratungshotline übrigens nicht. Der neue Fragenkatalog werde eingearbeitet, die Gespräche würden einfach länger. Extra Personal brauche es nicht, sagt Leitstellen-Chef Noggler.

Für Hagele und Pawlata ist aber klar: Gewaltschutz darf nicht am Geld hängen. Die Konsequenzen seien zu massiv, wenn man hier spart.