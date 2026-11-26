Geplante Justizreform
Besser kein Bundesstaatsanwalt als dieser: Fachleute warnen vor Koalitionsprojekt
„Ob das jetzt zwei oder drei Monate länger verhandelt wird, spielt überhaupt keine Rolle“: Clemens Jabloner, früher Präsident des Verwaltungsgerichtshofes sowie Justizminister, und Martin Kreutner fordern eine breite Debatte über die Bundesstaatsanwaltschaft.
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Qualität vor Tempo: Ex-Minister Jabloner und weitere hochkarätige Juristen fordern eine parlamentarische Enquete zur Reform der Weisungsspitze bei den Anklagebehörden. Ihr größter Kritikpunkt ist die zu starke Anbindung an die Politik.
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