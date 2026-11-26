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Das ORF-Budget fürs kommende Jahr wurde am Donnerstag im ORF-Stiftungsrat beschlossen und umfasst über 30 Mio. Euro weniger als geplant. Clemens Pig setzt deshalb auf ein geringeres Gehalt als sein Vorgänger, in puncto „Millionenshow“ gibt es weiterhin keine Entscheidung.

Wien – Die ORF-Stiftungsräte haben am Donnerstag das ORF-Budget für 2027 mit einem Minus in Höhe von über 30 Mio. Euro beschlossen. Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer sprach von einer „sehr schmerzhaften Zeit“, die für das öffentlich-rechtliche Medienhaus bevorstehe. Für ORF-Chefin Ingrid Thurnher war es die letzte Gremiensitzung. Sie wurde mit Standing Ovations verabschiedet. Vor Journalisten sprach sie von sehr herausfordernden vergangenen Monaten: „It was a hell of a ride.“

Man habe konstruktiv und ausgiebig über das Programm und Budget diskutiert. Insgesamt befinde man sich in einer schwierigen Situation für den ORF, aber „wir haben unser Bestes getan, der künftigen Geschäftsführung eine gute Grundlage für ihr Handeln zu geben“, so Thurnher.

Lederer betonte, dass es sich um ein „Rumpfbudget“ handle. Die neue Geschäftsführung könne so ihre „Visionen, Vorstellungen, Leuchttürme“ für ein neues Programm definieren. Wichtigster Auftrag sei, dass das Publikum den Spardruck möglichst nicht im Programm spürt. Bis zur nächsten Stiftungsratssitzung im März soll die künftige Geschäftsführung rund um Clemens Pig aufzeigen, wohin die Reise beim Programm geht, welche personellen Veränderungen nötig sind und wie sich die Erlösseite darstellt. Anschließend soll der am Donnerstag zur Kenntnis genommene Finanzplan bis 2031 beschlossen werden.

Drastische Personaleinsparungen

Hintergrund des kräftigen Minus für 2027 ist, dass der ORF künftig 93 Mio. Euro pro Jahr weniger zur Verfügung hat, da die Bundesregierung die Kompensation für den Entfall des Vorsteuerabzugs mit dem Umstieg auf den ORF-Beitrag gestrichen hat. „Fast schon überfallsartig“ sei das erfolgt, so Lederer. Der ORF will bei Gericht dagegen vorgehen.

Um den finanziellen Ausfall von Seiten des Bundes abzufedern, plant der ORF u.a. ein mit 40 Mio. Euro befülltes Sperrkonto, das laut ORF-Gesetz der Abdeckung von Preis- bzw. Kostensteigerungen dient, im kommenden Jahr vollständig aufzulösen. Mittelfristig sind deutliche Personaleinsparungen geplant. So soll eine Reduktion der Angestellten um 350 bis 380 Vollzeitäquivalente bis einschließlich 2029 erfolgen. Man müsse „sehr genau darauf achten, dass kein Brain Drain eintritt“, hielt Lederer fest.

ORF-Finanzdirektorin Eva Schindlauer sagte zum Personalabbau, dass man auf einen „Mix“ setzen werde. „Sicherlich“ werden viele Stellen nicht nachbesetzt, wenn etwa ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in Pension gehen. Von manchen Personen werde man sich aber auch trennen müssen, weil etwa Geschäftsbereiche aufgelöst, verschoben oder neu strukturiert werden, so Schindlauer.

Aus für „Millionenshow“ nicht fix

An Sparmaßnahmen bereits bekannt ist, dass der ORF Quiz-Sendungen wie „Q1“ und „Smart 10“ einspart. Auch die „Millionenshow“ wackelt gehörig. Die Krone berichtete am Mittwochabend, dass das Aus für die quotenstarke Sendung nun fix sei. Lederer hielt am Donnerstag dagegen fest, dass noch „keine Entscheidung“ getroffen wurde. „Alles wird geprüft.“ Auch Thurnher bekräftigte, dass noch nichts entschieden sei und die nächste Geschäftsführung sich überlegen müsse, wie man mit der Sendung weiter verfährt.

Einsparungen wird es auch bei den Gehältern des künftigen ORF-Chefs Pig und der in Summe 13 ORF-Direktorinnen und -Direktoren geben. Lederer berichtete aus dem Vergütungsausschuss des ORF-Stiftungsrats, dass Pig willens sei, einen „beachtlichen Teil“ weniger zu verdienen als Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Selbiges gelte für das künftige Direktorenteam. Details wollte er zunächst nicht nennen, bestätigte aber später, dass Pig 390.000 Euro pro Jahr brutto beziehen werde, wobei keine etwaigen Prämienzahlungen vorgesehen sind.

Die vier zentralen ORF-Direktorinnen und -Direktoren sollen zwischen 250.000 und 270.000 Euro verdienen. Deren Gehälter schließt allerdings Pig ab, sobald er seinen Vertrag hat. Valorisierungen sind für die fünfjährigen Verträge nicht vorgesehen. Die Gehälter sind somit eingefroren. Sollte die ORF-Spitze im Zuge einer möglichen Gesetzesnovelle von der gegenwärtigen Alleingeschäftsführung zu einer Vorstandslösung umgebaut werden, sieht eine Klausel vor, dass die Verträge neu gestaltet werden können.

Lederer wurde in der Stiftungsratssitzung mit einem Großteil der Stimmen dazu ermächtigt, die Verhandlungen zu diesen Konditionen abzuschließen. Nicht zugestimmt haben die von der FPÖ entsandten Stiftungsräte Peter Westenthaler und Christoph Urtz. Zudem gab es drei Enthaltungen.

Weißmann kam als ORF-Chef 2025 mitsamt Prämien auf 427.500 Euro. Zieht man die Prämien von Weißmanns Gehalt ab, beziehe Pig künftig mehr als der frühere ORF-Generaldirektor, rechnete Westenthaler vor und monierte, dass Pigs Gehalt höher sein werde als jenes von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

FPÖ kritisiert ORF, Grüne die Regierung

FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker ortete „Luxusgagen“. „Während man bei den Zuschauern nachgefragte Sendungen einstellt, sichern sie sich selbst astronomische Gehälter, als ob es gar keinen Einsparzwang gäbe“, kritisierte er in einer Aussendung.

Grünen-Mediensprecherin Sigrid Maurer übte wiederum mit Blick auf den ORF-Spardruck Kritik an der Bundesregierung: „Das ist kein Sparpaket, das ist ein Kahlschlag. Die Regierung sollte augenblicklich damit aufhören, aus Angst vor der FPÖ deren Agenda zu befeuern.“

Gerade in Zeiten von Desinformation und der Macht internationaler Plattformen brauche Österreich einen starken, unabhängigen und verlässlich finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so Maurer.

Thurnher macht weiter „irgendwas mit Medien“

Thurnher ist noch bis Ende des Jahres ORF-Chefin. Bis zu ihrem 65. Geburtstag im Juli wird sie für das Medienhaus tätig bleiben. In welcher Form ist noch nicht bekannt. „Es wird irgendwas mit Medien sein. Lasst euch überraschen“, sagte sie augenzwinkernd. (APA)