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Wie lernen Volksschulkinder, dass gesunde Ernährung und ein starkes Mikrobiom Spaß machen? An der Volksschule Oberlangkampfen erforschen 14 Kinder der zweiten Klasse ein Schuljahr lang die Welt der Darmgesundheit. Ermöglicht wird das praxisnahe Pilotprojekt durch die Unterstützung des Lions Club Kufstein.

Langkampfen – Statt reiner Theorie stehen in Oberlangkampfen Rotkraut-Apfel-Muffins und Kürbis-Hafer-Kekse auf dem Lehrplan. In insgesamt fünf Workshops, verteilt über das gesamte Schuljahr, tauchen die Buben und Mädchen der Klasse 2a in die Geheimnisse einer ballaststoffreichen Ernährung ein.

Über Geschichten von Regenbogenfarben, selbst gebastelte Darmmikrobiome und kleine Experimente begreifen die Kinder, warum Vielfalt im eigenen Körper eine zentrale Rolle spielt. Die ersten beiden Termine haben die Schülerinnen und Schüler bereits absolviert.

Nachhaltige Prävention statt Einzelaktion

Das Projekt verfolgt einen langfristigen Ansatz. Die Inhalte werden kontinuierlich wiederholt und vertieft. Auch das häusliche Umfeld wird einbezogen: Ein eigener Elternabend sowie Fragebögen für Eltern und Kinder begleiten die Initiative. Sie sollen aufzeigen, ob sich die Ernährungsgewohnheiten im Laufe des Schuljahres nachhaltig verändern.

Hinter dem Bildungskonzept „Darm Kram“ steht Annelieke Overbeeke, die wissenschaftliche Erkenntnisse kindgerecht vermittelt. Unterstützt wird sie an der Volksschule von Schulleiterin Anna-Carola Marek und Klassenlehrerin Ina Ehrenstrasser.

„In meinen Workshops erlebe ich, wie Kinder über Gemüse, Ballaststoffe und Darmmikroben sprechen. Diese Begeisterung in Veränderungen zu übersetzen und den Wert von Prävention sichtbar zu machen, ist eine Herausforderung“, erklärt Annelieke Overbeeke. „Ich bin dem Lions Club Kufstein dankbar, der mit seiner Unterstützung Ernährungsbildung ermöglicht und in die Gesundheit der nächsten Generation investiert.“

Investition in die nächste Generation

Der Lions Club Kufstein übernimmt die Finanzierung der Initiative. „Für uns als Lions Club Kufstein ist die Förderung dieses Schulprojekts eine Investition in die Zukunft. Ernährungsgewohnheiten werden in jungen Jahren geprägt. Wer lernt, wie Ernährung und Gesundheit zusammenhängen, kann dieses Wissen nutzen“, unterstreicht Lions-Präsident Helmut Naschberger die Beweggründe.