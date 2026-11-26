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In Lamprechtshausen im Flachgau ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Rotem Kreuz kollidierte ein Reisebus auf der Lamprechtshausener Straße (B156) mit einem Lkw. Mehr als ein Dutzend Personen wurden verletzt, wie eine Sprecherin des Roten Kreuzes gegenüber der APA erklärte. Ersten Informationen zufolge gab es 18 Leichtverletzte und zwei Schwerverletzte.