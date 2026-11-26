Schwerer Verkehrsunfall
Reisebus kollidierte mit Lkw im Flachgau: Zahlreiche Verletzte
Ein Bus stieß in Lamprechtshausen mit einem Lkw zusammen.
© APA/VOGL-PERSPEKTIVE/MIKE VOGL
In Lamprechtshausen im Flachgau ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Rotem Kreuz kollidierte ein Reisebus auf der Lamprechtshausener Straße (B156) mit einem Lkw. Mehr als ein Dutzend Personen wurden verletzt, wie eine Sprecherin des Roten Kreuzes gegenüber der APA erklärte. Ersten Informationen zufolge gab es 18 Leichtverletzte und zwei Schwerverletzte.
Sieben Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und ein praktischer Arzt rückten zum Einsatz im Ortsteil Schwerting aus. Details über den Unfall waren vorerst nicht bekannt. (APA)