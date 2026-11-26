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In Lamprechtshausen im Flachgau ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Rotem Kreuz kollidierte ein Reisebus auf der B156 mit einem Lkw, mehr als ein Dutzend Personen seien verletzt, hieß es zunächst. Wie sich etwas später herausstellte, wurden zwei Leichtverletzte mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Oberndorf gebracht, erklärte eine Sprecherin des Roten Kreuzes gegenüber der APA. „Schwer verletzt wurde niemand.“