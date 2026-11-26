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Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Bus sind am Donnerstagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut der Verkehrsabteilung der Tiroler Polizei um 16.34 Uhr auf der Fernpassstraße (B179) bei Vils.

Laut ersten Informationen sind mehrere Personen unbestimmten Grades verletzt. Wie viele Personen genau betroffen waren und ob sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten, war zunächst nicht bekannt. Auch zum genauen Unfallhergang lagen vorerst keine weiteren Informationen vor.

Die Bundesstraße musste nach dem Unfall gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich inmitten des Schneechaos und bei winterlichen Straßenverhältnissen. (TT.com)