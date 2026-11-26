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Mehrere Verletzte
Schwerer Unfall auf winterlicher Fahrbahn in Vils: Lkw und Bus kollidiert
Die winterlichen Fahrverhältnisse führten zu einem schweren Unfall zwischen einem Lkw und einem Bus auf der Fernpassstraße.
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