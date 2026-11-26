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Bei einem Unfall während des Entladens eines Lkw ist am Donnerstagmorgen in Innsbruck-Pradl ein 50-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann geriet mit einem Fuß unter ein mehrere hundert Kilogramm schweres Frachtstück.

Ein 22-jähriger Österreicher entlud gegen 7.45 Uhr einen Lkw mit einem Gabelstapler. Dabei kippte das Frachtstück von der Gabel. Der 50-jährige weißrussische Fußgänger versuchte, das Kippen zu verhindern, und geriet laut Polizei mit dem Fuß unter die schwere Last. Der Verletzte wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)