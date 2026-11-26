Das Weihnachtsoratorium von Bach in Lienz, ein Konzert zum Mitsingen
Das Ensemble Essenza bringt eine Auswahl aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium nach Osttirol. Bei der Aufführung in intimem Rahmen wird das Publikum selbst Teil des musikalischen Geschehens.
Lienz - Eine Auswahl aus allen sechs Teilen des Oratoriums ist am Feiertag Mariä Empfängnis, dem 8. Dezember, um 19 Uhr in der Pfarrkirche zur Heiligen Familie zu hören. Der Konzertabend mit dem Ensemble Essenza lädt zum Mitgestalten ein. Bei ausgewählten Chorälen sind die Besucherinnen und Besucher ausdrücklich aufgerufen, mitzusingen. Durch diesen Dialog zwischen dem Ensemble und dem Publikum entsteht eine Atmosphäre, die die Kraft der barocken Weihnachtsmusik erfahrbar macht.
Der Notentext liegt vor Ort auf. Das Konzert findet ohne Pause statt. Gespielt wird auf historischen Instrumenten.
Eventinfos:
- Datum: Dienstag, 8. Dezember 2026
- Ort: Pfarrkirche Heilige Familie, Andreas-Hofer-Straße 42, Lienz
- Uhrzeit: 19 Uhr (ohne Pause)
- Tickets: Reservierung online unter www.stadtkultur.at oder telefonisch unter 04852 600 519
- Preise: Vorverkauf 25 Euro (bei Abholung im Bürgerservicebüro in der Liebburg bis 7.12.2026, 11 Uhr) / Abendkasse 30 Euro
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