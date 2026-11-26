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Das Ensemble Essenza bringt eine Auswahl aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium nach Osttirol. Bei der Aufführung in intimem Rahmen wird das Publikum selbst Teil des musikalischen Geschehens.

Lienz - Eine Auswahl aus allen sechs Teilen des Oratoriums ist am Feiertag Mariä Empfängnis, dem 8. Dezember, um 19 Uhr in der Pfarrkirche zur Heiligen Familie zu hören. Der Konzertabend mit dem Ensemble Essenza lädt zum Mitgestalten ein. Bei ausgewählten Chorälen sind die Besucherinnen und Besucher ausdrücklich aufgerufen, mitzusingen. Durch diesen Dialog zwischen dem Ensemble und dem Publikum entsteht eine Atmosphäre, die die Kraft der barocken Weihnachtsmusik erfahrbar macht.