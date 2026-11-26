volume_up Artikel anhören

Ein Verkehrsunfall auf der Reschenstraße in der Nacht auf Donnerstag forderte drei Verletzte, darunter ein vierjähriges Mädchen. Laut Polizei war die 24-jährige Lenkerin durch Suchtmittel und Medikamente beeinträchtigt.

Die Probeführerscheinbesitzerin war gegen 1 Uhr mit einem Pkw in Richtung Landeck unterwegs. In Ried im Oberinntal verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine Straßenleiteinrichtung.