24-Jährige verursachte Unfall mit drei Verletzten auf Reschenstraße
Ein Verkehrsunfall auf der Reschenstraße in der Nacht auf Donnerstag forderte drei Verletzte, darunter ein vierjähriges Mädchen. Laut Polizei war die 24-jährige Lenkerin durch Suchtmittel und Medikamente beeinträchtigt.
Die Probeführerscheinbesitzerin war gegen 1 Uhr mit einem Pkw in Richtung Landeck unterwegs. In Ried im Oberinntal verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine Straßenleiteinrichtung.
Die 24-Jährige, ihr 32-jähriger Mitfahrer und dessen vierjährige Tochter erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Am Auto entstand schwerer Sachschaden. Eine klinische Untersuchung ergab laut Polizei eine Beeinträchtigung der Lenkerin durch Suchtmittel und Medikamente. (TT.com)