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Die Diözese Innsbruck hat erstmals den Jakob-Gapp-Preis für Zivilcourage verliehen. Unter mehr als 30 Einreichungen setzte sich das Projekt „Forum Mahnmal 1938–1945“ des Bildungshauses Osttirol durch. Auch das Rablhaus Weerberg wurde ausgezeichnet.