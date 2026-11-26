Einreichungen aus ganz Tirol
Hauptpreis für Zivilcourage ging nach Osttirol: Das sind die anderen fünf Preisträger
Große Freude bei der Preisverleihung: Friedl Kalser, Gabriele Lehner und Monika Reindl (Mitte) nehmen den Hauptpreis entgegen.
© Cincelli
Die Diözese Innsbruck hat erstmals den Jakob-Gapp-Preis für Zivilcourage verliehen. Unter mehr als 30 Einreichungen setzte sich das Projekt „Forum Mahnmal 1938–1945“ des Bildungshauses Osttirol durch. Auch das Rablhaus Weerberg wurde ausgezeichnet.
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