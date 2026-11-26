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Die Popband Westlife eröffnet die Wintersaison in Ischgl. Am Samstag ist das Konzert. Sie reisen aber bereits Donnerstagnacht mit Bussen aus Zürich an. Wegen der Wetterverhältnisse haben man den Winterdienst angewiesen, zu räumen, sagt TVB-Chef Thomas Köhle.