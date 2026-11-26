Anreise mit 68-köpfiger Crew
Bleibt die Boyband der 90er im Schnee stecken? Westlife reist in der Nacht nach Ischgl
Die Boyband Westlife tritt am Samstag in Ischgl auf, sie reist noch in der Nacht auf Freitag an.
© IMAGO/Gonzales Photo
Die Popband Westlife eröffnet die Wintersaison in Ischgl. Am Samstag ist das Konzert. Sie reisen aber bereits Donnerstagnacht mit Bussen aus Zürich an. Wegen der Wetterverhältnisse haben man den Winterdienst angewiesen, zu räumen, sagt TVB-Chef Thomas Köhle.
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