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Die Popband Westlife eröffnet die Wintersaison in Ischgl. Am Samstag ist das Konzert. Sie reisten aber bereits Donnerstagnacht mit Bussen aus Zürich an. Wegen der Wetterverhältnisse habe man den Winterdienst angewiesen zu räumen, sagt TVB-Chef Thomas Köhle.