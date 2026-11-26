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Am Wochenende findet wieder die Spielaktiv-Messe in Innsbruck statt. Im Vorfeld verriet Nadja Fenneberg, Leiterin der Bücherei und Spielothek Telfs, welche Spiele bei Kindern besonders gefragt sind.

Dieser Artikel wurde vom TT-Family-Newsletter abgeleitet, der wöchentlich am Freitag erscheint. Ein persönlicher Beitrag von Redakteurinnen und Redakteuren, die selbst Kinder haben. Hier geht‘s zur kostenlosen Anmeldung.

Wenn's draußen früh dämmert und noch dazu regnet, wird es daheim umso gemütlicher. Da steht unsere Spielesammlung wieder hoch im Kurs.

„Spielen wir Watten!?“ ruft unser Siebenjähriger, der alle Arten von Kartenspielen liebt.„Nein, bitte Siedler von Catan!“ entgegnet die Neunjährige. Mir ist beides recht. Mich freut es, dass ich mit den Kids inzwischen die Spiele spielen kann, die ich vielleicht selbst in einer Erwachsenenrunde vorschlagen würde.

Auf der Spielaktiv-Messe von 27. bis 29. November in Innsbruck können jede Menge Spiele aller Art ausprobiert werden. (Archivbild) © Rita Falk/Tiroler Tageszeitung

Als die Kinder noch kleiner waren, wurden „Lotti Karotti“, „Memory“, „Obstgarten“ und viele weitere einfache Brett- und Kartenspiele oft bis zum Umfallen gespielt. Anlaufpunkt, um Neues auszuprobieren, war schon damals die Bücherei und Spielothek in unserem Heimatort Telfs. Auch heute noch entdecken wir dort immer wieder Spiele abseits der Klassiker, die richtig viel Spaß machen.

Bücherei-Leiterin Nadja Fenneberg weiß, welche sich besonderer Beliebtheit erfreuen. „ Für kleinere Kinder sind Kooperationsspiele wie ‚Obstgarten‘ super, wo sie entweder zusammen gewinnen oder verlieren.“ Begeisterung lösen in allen Altersstufen fesselnde und lustige Spiele aus, bei denen man nicht lange die Anleitung studieren muss.„Strategie- und Rätselspiele wie ‚Siedler von Catan‘ oder ‚Black Stories Junior‘ werden dann ab dem Volksschulalter interessant.“

>> Spiele-Tipps von Nadja Fenneberg (Bücherei und Spielothek Telfs):

HABA hat vor allem für die Jüngsten tolle Spiele im Angebot: Darunter Obstgarten bzw. Obstgärtchen, Hanni Honigbiene oder Hexenkompott. Ein Klassiker ist Max Mümmelmann (Ravensburger). © Hackspiel

Spiele, die Spaß und Spannung versprechen: „Zauberberg“, „Happy Salmon“, „Cubeez“, „Mogelmotte“, „Speedy Roll“ und „Blokus“. © Hackspiel

Bei älteren Kindern sind auch strategische oder knifflige Spiele wie „Azul“, „Dorfromantik“, „Hamsterrolle“ „Schnapp, Land Fluss!“, „Piles!“ oder „Orange Stories“, gefragt. © Hackspiel

Empfehlungen nach Altersstufen Ab ca. 3 Jahren: Obstgarten | Hanni Honigbiene | Tempo, kleine Schnecke! | Geistertreppe

Obstgarten | Hanni Honigbiene | Tempo, kleine Schnecke! | Geistertreppe Ab 4 bis 5 Jahren: Zauberberg | Das verrückte Labyrinth (Junior) | Max Mümmelmann | Lotti Karotti | Speedy Roll

Zauberberg | Das verrückte Labyrinth (Junior) | Max Mümmelmann | Lotti Karotti | Speedy Roll Ab 6 bis 7 Jahren: Blokus | Happy Salmon | Cubeez | Mogelmotte

Blokus | Happy Salmon | Cubeez | Mogelmotte Ab 7 bis 8 Jahren: Azul | Dorfromantik | Piles! | Schnapp, Land, Fluss! | Hamsterrolle | Black Stories Junior

Azul | Dorfromantik | Piles! | Schnapp, Land, Fluss! | Hamsterrolle | Black Stories Junior Klassiker: Activity junior | Siedler von Catan (junior) | Rummikub | Spielesammlung zB. mit Memory, Mensch ärgere dich nicht, Malefiz, Schach

Früh übt sich das Kartenspielen

Nicht früh genug anfangen kann man meiner Meinung nach mit Kartenspielen. Neben Klassikern wie UNO ist es auch lohnend, den Kindern die bei uns geläufigen doppeldeutschen Karten näherzubringen.

Durch einfache Spiele wie Mau-Mau wissen die Kids schnell, wie Unter, Ass und Co. aussehen. Von da ist es auch zum Watten nicht mehr weit. Etwas anspruchsvoller sind Schnapsen oder Jassen, aber das ist dann vor allem Übungssache. Der große Vorteil von Spielkarten: Man kann sie ganz einfach überallhin mitnehmen.

Mehr dazu:

Konzentration, Logik, Fairness

Brett- und Kartenspiele machen nicht nur Spaß, sondern fördern auch wichtige Fähigkeiten, die Kindern in der Schule und ganz allgemein im Leben helfen: Konzentriert bleiben, logisch Denken, Regeln einhalten, geduldig sein. Dabei ist es wichtig, dass Kinder auch lernen, wie man fair verliert. Der Umgang mit Enttäuschungen und Frust kann bei Spielen in einem geregelten Rahmen erlernt werden. Wer sein Kind immer nur gewinnen lässt, nimmt ihm wichtige Erfahrungen weg.

Doch was tun, wenn ein Kind unfair wird? Wenn es zu Wutausbrüchen kommt oder Tränen fließen? Jedenfalls nicht selbst wütend werden, sondern ruhig, aber bestimmt darauf hinweisen, dass es klare Regeln gibt. Erklären, dass es ganz normal ist, mal zu gewinnen und mal zu verlieren.

An welchen Spielen man Gefallen findet, ist letztlich Geschmackssache. Herausfinden lässt es sich recht einfach: Schließlich haben laut Büchereiverband in Tirol 80 öffentliche Bibliotheken jeweils mehr als 100 Spiele für den Verleih.

Auch riesige Holzklötzl-Türme können auf der „Spielaktiv“gebaut werden. © Spielaktiv

Und die ganz große Auswahl bietet von 27. bis 29. November wieder die Spielaktiv-Messe in Innsbruck. TT-Clubmitglieder (+Begleitperson) erhalten 50% Ermäßigung auf den Eintritt.

Highlights der Spielaktiv Familien erwartet kommendes Wochenende auf der Messe Spielaktiv in Innsbruck ein abwechslungsreiches Angebot. Die angekündigten Highlights sind: 🎲 Mehr als 1000 Brett-, Gesellschafts-, Bewegungs- und Kartenspielen 🧩 Riesen-Puzzle zum gemeinsamen Mitmachen 🔎 Spielaktiv-Rallye mit spannenden Aufgaben auf dem Messegelände 🎨 Workshops, Turniere und Shows für verschiedene Altersgruppen 🏆 Meisterschaften für Spielefans 🐘 Fototermin mit Benjamin Blümchen am Stand der Spielbörse Mehr Infos: spielaktiv.at