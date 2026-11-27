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Verschmutzungen entfernen, fehlende Teile ergänzen, Schäden dokumentieren: Für Marlene Krischan ist das Alltag. Was die junge Tirolerin dazu bewegt, sich der Restaurierung und Konservierung teils jahrhundertealter Schätze zu widmen. Und wie eine Dokumentation über einen Kunstfälscher ihren Weg entscheidend prägte.