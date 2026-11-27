Geschichte erhalten
Wie eine junge Tirolerin Schätze aus vergangenen Jahrhunderten vor dem Verfall bewahrt
Die 28-jährige Tiroler Restauratorin Marlene Krischan widmet sich der Bewahrung jahrhundertealter Kunstschätze.
© Patrick Steiner
Verschmutzungen entfernen, fehlende Teile ergänzen, Schäden dokumentieren: Für Marlene Krischan ist das Alltag. Was die junge Tirolerin dazu bewegt, sich der Restaurierung und Konservierung teils jahrhundertealter Schätze zu widmen. Und wie eine Dokumentation über einen Kunstfälscher ihren Weg entscheidend prägte.
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