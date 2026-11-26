Streit um Nächtigungsabgabe
Höhere Kurtaxe? Wieso der SP-Chef das Millionen-Plus im Tourismus zweckwidmen will
Mehr Gäste, mehr Nächtigungen, mehr Aufenthaltsabgabe? Die Tourismusverbände stoßen eine Debatte über ein Ende des Nächtigungsabgaben-Deckels an. Die Politik greift den Ball auf. Doch wie wird die Debatte enden?
© Falk
LHStv. Philip Wohlgemuth ist offen für Anhebung der Aufenthaltsabgabe, sofern diese Mehreinnahmen in leistbare Freizeitangebote fließen. Die TVB und die Wirtschaftskammer geraten sich indes neuerlich in die Haare.
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