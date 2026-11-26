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Das Europa-League-Spiel zwischen Beşiktaş Istanbul und Hapoel Beer-Sheva ist in Batumi wegen Ausschreitungen auf den Rängen rund 40 Minuten unterbrochen worden. Die Partie wurde aus Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg in Georgien ausgetragen.

Das Europa-League-Spiel von Besiktas Istanbul mit dem deutschen Torwart Alexander Nübel musste wegen schwerer Ausschreitungen auf den Rängen lange unterbrochen werden. Die Partie gegen Hapoel Beer-Sheva aus Israel war wegen Sicherheitsbedenken aufgrund des Gaza-Kriegs im georgischen Batumi angepfiffen worden. Dennoch kam es übereinstimmenden Medienberichten zufolge zu schweren Ausschreitungen auf den Rängen.

Insgesamt rund 40 Minuten musste die Partie in der ersten Halbzeit nach etwa 25 Minuten Spielzeit unterbrochen werden. Auf den Rängen war es zu heftigen Ausschreitungen zwischen beiden Fanlagern gekommen. Ein Fan soll gestürzt und mit einer Trage weggebracht worden sein. Die Spieler von Besiktas sollen versucht haben, die Fans zu beruhigen.

Fußball wurde dann doch auch gespielt: Vaclav Cerny von Besiktas gegen Pedro Amador (r.). Das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg für Besiktas. © IMAGO/Celal Gunes

Türkischer Sportminister reagiert

Im Bereich der Gäste-Zuschauer soll ein Plakat gezeigt worden sein mit der Aufschrift „Freiheit für Palästina". Laut der türkischen Zeitung Hürriyet soll auch per Stadiondurchsage versucht worden sein, die Lage zu beruhigen. Nachdem das Spiel fortgesetzt worden war, verschoss Orkun Kökçü für Istanbul kurz vor der Pause einen Foulelfmeter.

Der türkische Sportminister Osman Aşkın Bak reagierte via X. Er verurteilte „den unverhältnismäßigen Einsatz der Sicherheitskräfte gegenüber unseren Beşiktaş-Fans in Georgien aufs Schärfste". Das machte auch Beşiktaş in einer Stellungnahme ebenfalls noch während der Partie.

Istanbuler Club leitete Schritte auch bei UEFA ein

„Unsere Vorstandsmitglieder und Vereinsverantwortlichen haben die Situation von dem Moment an, als unsere Fans sich auf den Weg zum Stadion machten, genau verfolgt", hieß es. "Als feststand, dass unsere Fans beim Betreten des Stadions von den Sicherheitskräften behindert wurden, wurde umgehend Kontakt mit dem UEFA-Delegierten aufgenommen, um die Öffnung der Notausgänge des Stadions zu veranlassen und so unseren Fans einen schnellen und sicheren Zugang zum Stadion zu ermöglichen."

Der türkische Traditionsclub gab zudem bekannt, "hinsichtlich der unverhältnismäßigen Gewaltanwendung der Sicherheitskräfte gegenüber unseren Fans Schritte beim Generalkonsulat in Batumi und bei der UEFA eingeleitet" zu haben.

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