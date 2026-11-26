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Fast genau ein Jahr nach dem Tod einer Grazer Influencerin beginnt am Freitag der Prozess gegen ihren Ex-Partner. Der 31-Jährige soll die Frau getötet und ihre Leiche anschließend in Slowenien vergraben haben.

Ein 31-jähriger Mann muss sich am Freitag wegen des Verdachts des Mordes und wegen Störung der Totenruhe vor dem Grazer Straflandesgericht verantworten. Er soll eine Grazer Influencerin, seine Ex-Freundin, fast auf den Tag genau vor einem Jahr getötet, in einen Koffer gepackt und dann in einem Waldstück in seiner Heimat in Slowenien vergraben haben. Der Beschuldigte war bisher nur teilweise geständig. Eine Tötung stritt er ab.

Der Ex-Partner dürfte die Frau am 23. November in ihrer eigenen Wohnung in Graz umgebracht haben. Danach schaffte er sie über die Grenze nach Slowenien und vergrub sie dort südöstlich von Maribor. Später setzte er am Parkplatz eines Casinos in Spielfeld, nahe der Grenze, seinen Wagen in Brand. Er wurde festgenommen. Erst nach tagelangem Leugnen gestand er, die Leiche vergraben zu haben. Die Ermittler fanden sie. Die Frau wies laut Obduktion Würgemale auf. Details werden wohl im Laufe des Prozesses ans Licht kommen. Die Verhandlung ist für zwei Tage anberaumt und wird am Montag im Grazer Straflandesgericht fortgesetzt. (APA)