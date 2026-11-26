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Nach dem Wintereinbruch herrscht am Freitag in Teilen Tirols erhebliche Lawinengefahr. Besonders in höheren Lagen können bereits einzelne WintersportlerInnen Lawinen auslösen.

Nach den kräftigen Schneefällen der vergangenen Tage steigt die Lawinengefahr in Teilen Tirols am Freitag auf Stufe 3 der fünfteiligen Skala. Betroffen sind laut Lawinenwarndienst vor allem höhere Lagen im Südwesten des Landes mit der Samnaungruppe, Teile der Zillertaler Alpen sowie Osttirol mit einem Teil der Venedigergruppe.

Besondere Vorsicht ist angesichts der überwiegend sonnigen Wetterprognose geboten, die viele WintersportlerInnen in die Berge locken dürfte. Schwachschichten im unteren Teil der Schneedecke könnten bereits von einzelnen Personen ausgelöst werden.

Gefahrenstellen oberhalb von 2600 Metern

Gefährlich ist es insbesondere an steilen West-, Nord- und Osthängen oberhalb von rund 2600 Metern sowie in allen Expositionen oberhalb von rund 3000 Metern. Im Hochgebirge sind vereinzelt auch Fernauslösungen möglich. Die Lawinen können dabei meist mittlere Größe erreichen.

Zu beachten sind außerdem frische Triebschneeansammlungen, die auf weichen Schichten liegen. Entsprechende Gefahrenstellen finden sich vor allem im Steilgelände oberhalb von rund 2400 Metern. Vorsicht ist zudem in Kammlagen, Rinnen und Mulden sowie hinter Geländekanten geboten. (APA, TT.com)