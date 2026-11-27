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Ausschreitungen bei einem Europa-League-Spiel zwischen dem türkischen Fußballclub Beşiktaş Istanbul und dem israelischen Verein Hapoel Be'er Sheva in der georgischen Schwarzmeerstadt Batumi haben einen diplomatischen Eklat ausgelöst. Die ursprünglich in Istanbul geplante Begegnung war von der UEFA aus Sicherheitsgründen nach Georgien verlegt worden und musste am Donnerstag wegen Zusammenstößen zwischen türkischen Fans und der georgischen Polizei temporär unterbrochen werden.

Der türkische Außenminister Hakan Fidan telefonierte daraufhin mit seiner georgischen Kollegin, wie aus türkischen Diplomatenkreisen verlautete. Bereits vor Spielbeginn war es zu Zwischenfällen gekommen.

Nach Angaben von Beşiktaş hatten die Sicherheitskräfte den türkischen Fans zunächst den Zutritt zum Stadion verwehrt. Erst nach einer Intervention des Vereins beim UEFA-Delegierten seien die Stadiontore geöffnet worden. Dem georgischen Innenministerium zufolge war es bereits auf dem Weg zum Stadion zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Fans und Polizisten gekommen.

Während des Spiels entrollten Beşiktaş-Anhänger ein Transparent mit der Aufschrift "Aufstand gegen die Besatzung, Freiheit für Palästina", schwenkten Palästinenserfahnen und skandierten antiisraelische Parolen, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Die Polizei schritt ein. Als Beamte versuchten, Festnahmen vorzunehmen, lieferten sich Fans Handgemenge mit ihnen und warfen Gegenstände auf sie. Die Polizei setzte nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur DHA Pfefferspray ein. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie und schickte beide Mannschaften in die Kabinen.

Das georgische Innenministerium teilte mit, drei Polizisten seien verletzt und 16 Menschen festgenommen worden. Einige Fans hätten Stadionsitze auf Polizisten geworfen. Das Ministerium wies Berichte, wonach die Polizei wegen der propalästinensischen Flaggen und Transparente Gewalt angewandt habe, "kategorisch" zurück. Ein Mitarbeiter von Beşiktaş sagte, fünf Fans würden im Krankenhaus behandelt.

Der türkische Fußballverband verurteilte das Vorgehen der georgischen Polizei als "inakzeptabel". Beşiktaş erklärte, wegen des "unverhältnismäßigen Einsatzes von Gewalt" das türkische Generalkonsulat in Batumi und den europäischen Fußballverband UEFA eingeschaltet zu haben. Präsident Recep Tayyip Erdogan versicherte dem Vereinsvorsitzenden Serdal Adalı nach Vereinsangaben telefonisch, die Lage genau zu verfolgen.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel haben sich seit Beginn des Gazakriegs massiv verschlechtert. Erdogan wirft Israel immer wieder "Völkermord" im Gazastreifen vor. Propalästinensische Transparente und Sprechchöre sind in türkischen Fußballstadien häufig.