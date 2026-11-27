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Der EU-Sondergipfel zum mehrjährigen Budget ist am Donnerstag ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich im Laufe des Abends darauf, das ursprünglich bis Freitag angesetzte Treffen nicht fortzusetzen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wollte den Output des Gipfels dennoch nicht negativ bewerten. "Es war kein Reinfall, weil die Positionen bezogen worden sind", sagte Stocker bei einem Doorstep in der Nacht auf Freitag.

Auch EU-Ratspräsident António Costa, der jüngst einen neuen Kompromissvorschlag präsentiert hatte, meinte bei einer anschließenden Pressekonferenz, das Treffen sei ein notwendiger Schritt im Verhandlungsprozess gewesen. Einige Staaten hätten weitere Kürzungen im Budget gefordert, die Mehrheit sei aber gegen weitere Kürzungen. Einige hätten gar gefordert, in einigen Punkten - z.B. bei der Kohäsionspolitik - die Mittel weiter aufzustocken.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, deren Behörde ein wesentlich höheres Budget vorgeschlagen hatte, sprach von Fortschritten, die gemacht wurden. Mit Blick auf die geforderten Kürzungen verstehe sie, dass es Kompromisse brauche. "Gleichzeitig müssen wir den Prioritäten treu bleiben, auf die wir uns in den vergangenen Jahren gemeinsam geeinigt haben. Bei jeder Tagung des Europäischen Rates haben wir mehr europäisches Handeln gefordert."

Bereits am frühen Abend hatte Stocker eingeräumt, der Vorschlag von Costa mit Cuts von rund 200 Milliarden Euro am zwei Billionen Euro schweren Entwurf der EU-Kommission sei "gescheitert". Deutschlands Kanzler Friedrich Merz zeigte sich vom Ausgang der Verhandlungen "nicht überrascht".

Österreich hatte sich zusammen mit weiteren Ländern, die oft mit dem Begriff "frugals" ("die Sparsamen", Anm.) bedacht werden, zuvor geweigert, an den Verhandlungen in Kleingruppen teilzunehmen. Das Format des Gipfels hatte ursprünglich Sessions vorgesehen, bei denen jeweils ein Land aus der Gruppe der Nettozahler zusammen mit jeweils einigen Ländern aus der Riege der Kohäsionsländer verhandeln hätte sollen. Österreich sieht darin einen Versuch, die Nettozahler auseinanderzudividieren.

"Wenn eine Gruppe gemeinsam verhandeln will, dann wird diese Gruppe auch gemeinsam verhandeln, und ich halte wenig davon, wenn versucht wird, das aufzubrechen", sagte Stocker nach dem Gipfel. "Und daher wird man sich sowohl auf dem Weg zum Ergebnis einiges überlegen müssen, aber auch über die Grundlage, welche wir für ein Ergebnis brauchen." Von einem "Boykott" wollte Stocker dennoch nicht sprechen. "Für uns ist das ein Zeichen, dass wir mit der Art und Weise, wie der Prozess gestaltet ist, genauso wenig zufrieden sind wie mit dem Vorschlag, der vorgelegt wurde." Der Kanzler forderte einen zeitgerechten neuen Budgetvorschlag ein.

Er peile eine Einigung bis Ende 2026 an, hielt jedoch gleichzeitig bereits am frühen Donnerstagabend fest: "Ich habe keine Eile bei den Verhandlungen."

Merz forderte am späten Donnerstagabend vor Medienvertretern erneut "Augenmaß" beim Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) ein. Für ihn seien drei Kriterien zwingend: Das Gesamtvolumen dürfe nicht wachsen, Korrekturen der nationalen Beiträge seien zwingend und zudem müssten "die Prioritäten stimmen", sagte Merz mit Verweis auf die wirtschaftliche sowie sicherheitspolitische Lage in der Europäischen Union. Zudem bekräftigte Merz erneut das deutsche Nein gegen weitere Schulden und seine skeptische Position bezüglich Eigenmitteln. "Neue Eigenmittel werden das Problem nicht lösen."

Er peile - auch aufgrund der bevorstehenden Wahlen in zahlreichen Ländern 2027 - weiterhin eine Einigung bis Jahresende an, so der deutsche Regierungschef. "Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf." Man habe sich im Verlauf des Donnerstags darauf geeinigt, die Verhandlungen am Freitag nicht fortzusetzen, sondern erst beim nächsten Gipfeltreffen am 17. Dezember. Er rechne "mit einer intensiven Ratssitzung", so Merz. Es sei schnell klar gewesen, dass man heute nicht mehr zu einem Ergebnis komme.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte zuvor gesagt, dass er glaubt, dass es mit der Zeit zu einer Einigung kommen werde. Mit den dafür nötigen Kürzungen begehe Europa aber "einen strategischen Fehler", sagte er bei einer Pressekonferenz. Die EU brauche ein größeres Budget, um wettbewerbsfähiger zu werden. Er verwies hier auch auf den sogenannten "Draghi-Bericht".