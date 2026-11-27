IAEA-Warnung nach 28. Stromausfall im AKW Saporischschja
Nach dem erneuten Stromausfall am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) vor einer äußerst prekären Sicherheitslage gewarnt. Es sei bereits das 28. Mal seit Beginn des Konflikts, dass beide externen Stromleitungen gekappt worden seien, teilte die Behörde am Donnerstag mit. IAEA-Chef Rafael Grossi rief Russland und die Ukraine auf, die militärischen Aktivitäten einzustellen, um Reparaturen zu ermöglichen.
Die russischen Betreiber der von Moskau besetzten Anlage erklärten, die Verbindung sei durch das Auslösen von Schutzvorrichtungen getrennt worden. Die Notstromaggregate funktionierten jedoch einwandfrei. Zuvor hatte die IAEA mitgeteilt, dass sie wegen der durch Kampfhandlungen verursachten Ausfälle über eine neunte Feuerpause rund um das größte europäische Kernkraftwerk verhandle.
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