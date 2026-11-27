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Nach dem erneuten Stromausfall am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) vor einer äußerst prekären Sicherheitslage gewarnt. Es sei bereits das 28. Mal seit Beginn des Konflikts, dass beide externen Stromleitungen gekappt worden seien, teilte die Behörde am Donnerstag mit. IAEA-Chef Rafael Grossi rief Russland und die Ukraine auf, die militärischen Aktivitäten einzustellen, um Reparaturen zu ermöglichen.