Trump offen für Putin-Besuch bei G20-Gipfel in Florida
US-Präsident Donald Trump würde eine Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin am G20-Gipfel im Dezember in Florida begrüßen. Er wisse zwar nicht, ob Putin anreisen werde, sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten auf seinem Golfanwesen in Florida. "Wenn er kommen wollte, kann er das sicherlich tun." Einige Leute sähen Putin bei dem Treffen am 14. und 15. Dezember jedoch nicht gerne. Er bezweifle zudem, dass der russische Staatschef selbst teilnehmen wolle.
"Wenn es nach mir ginge, hätte ich ihn gerne dabei", fügte Trump anlässlich des US-Feiertags Thanksgiving hinzu. Das Präsidialamt in Moskau teilte am Donnerstag mit, es sei noch keine Entscheidung über eine Teilnahme Putins gefallen.
Der russische Präsident hatte nach einem Treffen mit Trump in der vergangenen Woche erklärt, er werde eine Reise in die USA in Erwägung ziehen, müsse dabei aber die Lage in Russland berücksichtigen. Trump hatte zuvor auf seiner Onlineplattform Truth Social erklärt, er würde es begrüßen, wenn Putin jegliche militärische Aggression gegen Gebiete in ganz Europa zurücknehme. Er äußerte die Hoffnung, dass dies zu einer raschen Beilegung des Krieges in der Ukraine führen könne.
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