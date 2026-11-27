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US-Präsident Donald Trump würde eine Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin am G20-Gipfel im Dezember in Florida begrüßen. Er wisse zwar nicht, ob Putin anreisen werde, sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten auf seinem Golfanwesen in Florida. "Wenn er kommen wollte, kann er das sicherlich tun." Einige Leute sähen Putin bei dem Treffen am 14. und 15. Dezember jedoch nicht gerne. Er bezweifle zudem, dass der russische Staatschef selbst teilnehmen wolle.

"Wenn es nach mir ginge, hätte ich ihn gerne dabei", fügte Trump anlässlich des US-Feiertags Thanksgiving hinzu. Das Präsidialamt in Moskau teilte am Donnerstag mit, es sei noch keine Entscheidung über eine Teilnahme Putins gefallen.