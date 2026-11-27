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US-Präsident Donald Trump sieht in der persönlichen Feindschaft zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj die größte Hürde für ein Ende des Ukraine-Kriegs. Das größte Problem für eine Friedenslösung sei die Tatsache, "dass man zwei Anführer hat, die sich wirklich hassen", sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Staat Florida.

Zugleich sorgte sein Schwiegersohn und diplomatischer Berater Jared Kushner mit einer Lobeshymne auf den russischen Präsidenten für Aufsehen. Kushner bezeichnete Putin in einem am Mittwoch veröffentlichten Podcast-Interview mit dem Chef des Medienkonzerns Axel Springer, Mathias Döpfner, als "Großmeister der Politik" und "historische Figur".

Putin habe "Zurückhaltung" gezeigt, indem er trotz der Gefahr einer dramatischen Eskalation des Ukraine-Kriegs auf den Einsatz von Atomwaffen verzichtet habe, sagte Kushner. Er sei überzeugt, dass der russische Präsident Frieden und bessere Beziehungen zu den USA wolle.

Trump hatte sich vergangene Woche am Rande des APEC-Gipfels im chinesischen Shenzhen mit Putin getroffen und dort auch an einem Dreiergipfel mit Chinas Präsident Xi Jinping teilgenommen. Dabei forderte er Putin nach eigenen Angaben auf, militärische Aggressionen gegen Gebiete in ganz Europa einzustellen.

Zuletzt hatten mutmaßliche russische Provokationen außerhalb der Ukraine für Unruhe gesorgt: Das NATO-Mitglied Polen warf Russland in dieser Woche eine gezielte Verletzung seines Luftraums vor, während Estland einen Brandanschlag mit dem russischen Militärgeheimdienst in Verbindung brachte.

Eine Teilnahme Putins am G20-Gipfel im Dezember in Florida würde der US-Präsident begrüßen. Er wisse zwar nicht, ob Putin anreisen werde, sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten auf seinem Golfanwesen in Florida. "Wenn er kommen wollte, kann er das sicherlich tun." Einige Leute sähen Putin bei dem Treffen am 14. und 15. Dezember jedoch nicht gerne. Er bezweifle zudem, dass der russische Staatschef selbst teilnehmen wolle.

"Wenn es nach mir ginge, hätte ich ihn gerne dabei", fügte Trump anlässlich des US-Feiertags Thanksgiving hinzu. Das Präsidialamt in Moskau teilte am Donnerstag mit, es sei noch keine Entscheidung über eine Teilnahme Putins gefallen.