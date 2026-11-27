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Neuseelands rechtsgerichtete Regierungskoalition unter Premierminister Christopher Luxon hat bei der Parlamentswahl ihre Mehrheit verloren. Nach dem am Freitag veröffentlichten endgültigen Ergebnis der Wahl vom 7. November kommt das bisherige Regierungsbündnis auf 65 der 130 Sitze im Parlament - einen Sitz weniger als für die absolute Mehrheit nötig. Eine Schlüsselrolle bei der Regierungsbildung kommt nun der zentristischen Partei Opportunity unter Führung von Qiulae Wong zu.

Nach dem vorläufigen Wahlergebnis hatte Luxons konservative Nationalpartei gemeinsam mit ihren bisherigen Koalitionspartnern, der populistischen Partei NZ First und der libertären Partei ACT, noch eine knappe Mehrheit gehabt. Die Nationalpartei büßte nun gegenüber dem vorläufigen Ergebnis zwei Sitze ein. Luxon, der seit der Wahl geschäftsführend im Amt ist, hatte nach dem Urnengang ein Mandat zur Regierungsbildung für sich reklamiert. Wichtigstes Wahlkampfthema waren die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten.

Sowohl Luxon als auch der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Chris Hipkins, haben seit der Wahl ausführliche Gespräche mit Wong geführt. Die 38-Jährige hatte angekündigt, mit der Partei mit den meisten Parlamentssitzen zusammenarbeiten zu wollen. Ihre Forderungen beim Klimaschutz, bei der Senkung der Lebenshaltungskosten und bei der Reform der politischen Kultur seien jedoch nicht verhandelbar. Im Wahlkampf hatte sie die Zusammenarbeit mit einer Regierung ausgeschlossen, der der Vorsitzende von NZ First, Winston Peters, als Außenminister angehört.

Wong, eine frühere Unternehmensberaterin, hatte den Vorsitz ihrer Partei im August vergangenen Jahres übernommen, als diese in Umfragen bei rund einem Prozent lag. Sie wirbt für eine "pragmatische Politik" als Gegenentwurf zur aus ihrer Sicht zunehmenden Polarisierung. "Wir haben gesehen, dass der Populismus keine Ergebnisse liefert", sagte sie nach der Wahl.