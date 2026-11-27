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"Guten Abend, Herr Morgan!" heißt das neue Stück von Teresa Präauer, das die Autorin über den Wiener Conférencier Paul Morgan (1886-1938) im Auftrag des Theaters in der Josefstadt geschrieben hat. Am 3. Dezember feiert die Revue in den Kammerspielen in der Regie von Ruth Brauer-Kvam Premiere. Im Interview mit der APA erzählt die 47-Jährige über Ohrwürmer, die schwierige Quellenlage und die glückliche Fügung, dass ein Nachfahre Morgans als Musiker mit von der Partie ist.

APA: Was wussten Sie über Paul Morgan, bevor die Anfrage des Theaters in der Josefstadt kam, und was hat Sie daran gereizt, den Auftrag anzunehmen?

Teresa Präauer: Paul Morgan war ein bekannter und beliebter Conférencier, Schauspieler, literarischer Kabarettist, Rundfunksprecher und regelmäßig Verfasser von Texten für Zeitungen und Magazine. Man kannte ihn zu Lebzeiten so gut, dass er auch Werbung machte, zum Beispiel für eine bekannte Automarke. Seit seinem gewaltsamen Tod in Buchenwald 1938 ist er jedoch völlig vergessen.

APA: Sein Kollege Fritz Grünbaum, der 1941 in Dachau ermordet wurde, ist in Erinnerung geblieben. Wie stellte sich die Quellenlage dar, um Paul Morgan dem Vergessen zu entreißen?

Präauer: Es gibt in Bibliotheken noch vereinzelt Bücher und Materialien, auch Liedtexte und Noten, aber dafür muss man schon tiefer kramen. Und es gibt ein großartig recherchiertes Buch von Kristina Höch, das sein Filmschaffen biografisch fasst und ordnet. Ich habe einfach zu lesen begonnen, und rasch hat mich das alles sehr interessiert: die Lieder, die Akteurinnen und Akteure, die gesamte Zeit von der späten Monarchie bis in die 20er und 30er-Jahre. Ich habe seither Ohrwürmer, die ich nächtelang in Gedanken singe!

Neben dem bereits Genannten gibt es auch eine Art von biografischem Zufall, dass nämlich der Musikalische Leiter der Revue, Christian Frank, mit Paul Morgan verwandt ist. Auch er wusste lange nicht viel über ihn, aber seine Mutter hatte bereits begonnen, einzelne Puzzleteile zu sammeln. Ruth Brauer-Kvam hat mir dann diese Kiste mit Material in die Hand gedrückt. Anfang der 1990er-Jahre porträtierte der Kulturhistoriker Ulrich Liebe Paul Morgan einmal in seinem Buch über "Schauspieler als Naziopfer", später gab es vereinzelt Neuausgaben von Morgans Anekdoten und Geschichten, damit endet die Spurensuche dann aber auch bald.

APA: Sie beleuchten seine Biografie vor dem kulturellen wie politischen Hintergrund des ausgehenden langen 19. Jahrhunderts und dem Aufkommen des Nationalsozialismus.

Präauer: Für Paul Morgans Leben und Wirken halte ich die vielen Epochenwechsel für relevant. Als junger Schauspieler in Czernowitz am Theater, später zurück in seine Heimatstadt Wien, und nach dem Ende der Monarchie ist Morgan im trubeligen Berlin der 20er- Jahre. Vom Stummfilm zum Tonfilm, das Radio wird Massenmedium, Paul Morgan geht auf Einladung von MGM Anfang der 30er-Jahre nach Hollywood.

APA: Sie erzählen die Geschichte eines Komikers, dessen Schicksal das Wissen um den Nationalsozialismus und seine Ermordung in Buchenwald überschattet. Wie findet man dafür den richtigen Ton zwischen Leichtigkeit und historischem Ernst?

Präauer: Paul Morgan war sein gesamtes berufliches Leben hindurch getrieben von einer unglaublichen Spiel- und Auftrittslust. Er hat morgens geschrieben, war mittags im Rundfunk, abends im Theater, nachts auf dem Brettl, also im Kabarett. In der Revue können wir das alles zeigen und gleichzeitig von seinem Leben erzählen. Mit den Mitteln seiner Zeit - für die Bühne heute neu interpretiert. Die Doppelconférence kommt vor, Musik und Gesang, zahlreiche Kostümwechsel und sogar Stepptanz. Ich sitze selbst manchmal in den Proben und muss lachen und weinen zugleich. Wir wissen um seine Ermordung in Buchenwald, die diesem schaffensreichen Leben ein Ende gesetzt hat, aber der Tod hat nicht die Deutungshoheit, wenn wir seinen Texten und Liedern wieder Leben einhauchen und an Paul Morgan und seine Kolleginnen und Kollegen erinnern.

APA: Warum war es Ihnen wichtig, seine Geschichte aus einer heutigen Perspektive heraus zu erzählen?

Präauer: Weil wir heute in diesem Theater sitzen. Wir blicken mit dem Wissen von 2026 auf eine Zeit, die hundert Jahre und länger vorbei ist. Wir können etwas nachvollziehen und verstehen wollen, aber wir tun dabei nicht so, als würden wir die Figur und die Rolle mit dem Menschen, der damals gelebt hat, verwechseln. Es gibt Momente der Einfühlung, des Mitgerissenwerdens, aber wir sitzen auch im geheizten Theater mit unseren heutigen Fragen und Problemen und schauen nach zwei Stunden wieder ins Smartphone. In einer ersten Stückfassung hat bei der Figur Sternchen übrigens noch ein-, oder zweimal das Handy geklingelt. Das halte ich für realistisch und wird mit Sicherheit auch jemandem im Publikum passieren.

APA: Sie stellen Morgan mit dem "Sternchen" eine Kommentatorin, "Fußnote", Zeitreisende und Vermittlerin zwischen Gegenwart und Vergangenheit zur Seite. Wann war Ihnen klar, dass es diese Rolle im Stück braucht?

Präauer: Von Anfang an wusste ich, dass es eine Art von Doppelconférence werden soll, zumindest Anklänge an dieses Format haben soll. Sternchen ist eine heutige Figur, jung, wissbegierig, schlau und ohne Scheu, Fragen zu stellen. Sie stört auch den Textfluss ein wenig und Paul Morgan in seiner etwas gediegenen Rückschau. Mir fällt oft auf, dass wir uns scheinbar so sicher sind, etwas zu kennen und zu verstehen und uns daher abgewöhnt haben, die ganz einfachen Fragen zu stellen und dann auch nachzubohren. Wie war es denn auf dem Yppenplatz im Jahr 1914, als auf den Wiener Märkten die Preise stiegen? Das Zeitungsarchiv berichtet: Die feinen Kundinnen haben einen Aufstand gemacht und die Markstandler verdroschen!

APA: Beim Blick auf die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche der 1920er- und 1930er-Jahre drängen sich heutige Parallelen auf. Welche davon haben Sie beim Schreiben besonders beschäftigt?

Präauer: Ich lese viel, um aus der Geschichte Schlüsse zu ziehen, bin aber mit allzu einfachen Analogien sparsam. Der Kampf der politischen Kräfte, der sich in der Zwischenkriegszeit beispielsweise auf die Straßen Berlins verlagert hatte und bis zu Überfällen und Mordanschlägen reichte, bildete in den 1920ern einen krassen Kontrast zum bunten Treiben auf dem Ku'damm und am Wannsee. Es war eine stark aufgeheizte Zeit. Mit dem Wissen darum ist es heute umso wichtiger, sich für die Stärkung demokratischer Strukturen einzusetzen. Im Stück selbst gibt es da grotesk-komische Überlagerungen: Paul Morgan wähnt sich in den 20er-Jahren, Sternchen stimmt ihm bei, berichtigt aber: Es sind die 2020er-Jahre, nicht die 1920er. Manches ist vergleichbar, manches hat sich verändert.

APA: Mit "Guten Abend, Herr Morgan" machen Sie erneut einen Ausflug in die Dramatik. Welchen Reiz hat das Schreiben für die Bühne im Vergleich zur Prosa?

Präauer: Es gibt ein Monodrama namens "Ein Hund namens Dollar", das sehr erfolgreich im Schauspiel Frankfurt gelaufen ist vor einigen Jahren, auch mein Roman "Oh Schimmi" war als Bühnenstück zu sehen. Mich reizen enge Vorgaben, die gleichzeitig viel Freiheit gewähren, und ich kann der Umsetzung vertrauen, sofern die genaue Arbeit am Text und mit der Sprache gesehen und geschätzt wird. Theater ist Sprache im Raum, Figurenkonstellation, Dramaturgie und Ablauf. Ich kann mir Szenen gut vorstellen und höre die Sprache beim Schreiben im Ohr, mag Witz, Kalauer und gleichzeitig, beim Zuschauen etwas zu erfahren oder mein Wissen zu erweitern. Mich interessiert die Tradition des Theaters als auch seine Erneuerung - nur so ist es lebendig.

APA: Wie stark waren Sie in die Probenarbeit in der Regie von Ruth Brauer-Kvam eingebunden und wie haben Sie diese erlebt?

Präauer: Es gab Vorarbeit, gemeinsame Treffen in kleiner Runde und die Einladung, dabei zu sein, wann immer ich mochte, überhaupt eine bezaubernde Atmosphäre des Willkommenseins. Ruth Brauer-Kvam habe ich als nimmermüde, genaue Arbeiterin erlebt, die sich sehr gut vorbereitet, körperlich und geistig voll anwesend ist, weiß, was sie tut und gleichzeitig offen ist für Adaption, Veränderung und Spontaneität. Mit meinem Text ging sie sorgfältig um, immer auch bereit, sich begeistern zu lassen. Ich schätze sie, nachdem wir uns erst durch diese Arbeit kennen gelernt haben, sehr.

APA: Im Februar erscheint Ihr neuer Roman "Eine Liebe, zehn Tage", vom Verlag S. Fischer als "Der letzte echte Liebesroman" angekündigt. Was können Sie darüber schon verraten?

Präauer: Eine Reise eines Paars nach Venedig: mit all den Fallen, Problemen und falsch gelesenen Stadtplänen, die die Idee von der ganz besonderen gemeinsamen Reise zwischen Glück und Enttäuschung zu einem unterhaltsamen Desaster werden lassen. Dabei spielen Sprache, Form und Stil immer die erste Geige.