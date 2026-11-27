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Für Kritik sorgte zuletzt immer wieder, dass die Bundesregierung für die Begutachtung von neuen Gesetzesentwürfen zu wenig Zeit einräumt. Tatsächlich ist die durchschnittliche Begutachtungsfrist unter der derzeitigen Dreierkoalition kürzer geworden. Die empfohlenen sechs Wochen lag nur rund jeder Fünfte der 158 bisher begutachteten Gesetzesentwürfe auf. Bei mehr als einem Viertel der Ministerialentwürfe blieb nur zwei Wochen oder noch weniger Zeit für Stellungnahmen.

In der parlamentarischen Begutachtung haben Behörden, Experten, Interessensvertretungen sowie alle Interessierten die Gelegenheit, ihre Meinung zu Gesetzesvorhaben zu äußern. Das wird auch genutzt: Insgesamt 7.260 Stellungnahmen wurden zu den 158 Gesetzesentwürfen der aktuellen Regierung abgegeben: mit 846 die meisten - vorwiegend negative - Stellungnahmen betrafen die Bundesstaatsanwaltschaft, ähnlich polarisiert haben die Senkung der Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel (707) und das Kopftuchverbot (616).

Historischer Rekordhalter ist allerdings das Corona-Impfpflichtgesetz im Jahr 2021, für das insgesamt 106.183 Stellungnahmen abgegeben wurden. Die Begutachtungsdauer dauerte damals viereinhalb Wochen. So lange lagen während dieser Regierung nur rund die Hälfte der Gesetzesentwürfe zur Begutachtung auf. Bei 28 Prozent waren es nur zwei Wochen oder weniger, bei 42 Prozent nicht mehr als drei Wochen, wie eine Auswertung der APA aus Daten des Parlaments ergibt.

Gesetzliche Regelung, dass Gesetze vor dem Beschluss im Nationalrat in Begutachtung geschickt werden müssen und wie lange diese dauern soll, gibt es keine. Vom Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt wurde aber 1971 erstmals in einem Rundschreiben empfohlen, dass für Begutachtungen mindestens eine sechswöchige Frist vorgesehen werden sollte. Diese Frist erreichten nur 21 Prozent der Gesetzesentwürfe in dieser Legislaturperiode, in der vergangenen waren es mit 23,8 Prozent zumindest etwas mehr.

Spitzenreiter ist die aktuelle Koalition im Vergleich zu vorangegangenen Regierungen, was ganz kurze Begutachtungsfristen betrifft. 22 Prozent der Gesetzesentwürfe der Dreierkoalition lagen weniger als zwei Wochen öffentlich auf, in der vorigen Legislaturperiode betraf dies nur 14 Prozent, zuvor nur 11 Prozent. Bei 46 Prozent der neuen Gesetzesentwürfe der Dreierkoalition hatten Institutionen, Behörden und Experten weniger als vier Wochen Zeit, sich die Gesetzesvorhaben anzusehen und eine Stellungnahme abzugeben. Unter der türkis-grünen Vorgängerregierung waren es 40 Prozent.

Dies ist deshalb relevant, weil es eine verbindliche Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gibt, wonach Gesetzesentwürfe mit finanziellen Auswirkungen auf Länder und Gemeinden diesen übermittelt werden müssen mit der Möglichkeit für eine Stellungnahme innerhalb von mindestens vier Wochen. Wird dieser 1999 zwischen Bund und Ländern vereinbarte Konsultationsmechanismus verletzt, muss der Bund im äußersten Fall Ersatz für die durch das Gesetzesvorhaben zusätzlich verursachten Kosten leisten. Im Streitfall entscheidet der Verfassungsgerichtshof (VfGH) über die Ersatzpflicht.

Verletzt sahen mehrere Bundesländer den Konsultationsmechanismus zuletzt durch das Sozialhilfegesetz, wo für Stellungnahmen nur drei Wochen Zeit blieb. Die Steiermark kündigte daher in ihrer Stellungnahme die Geltendmachung der Ersatzleistungspflicht an, auch Vorarlberg, Oberösterreich und Tirol behielten sich diesen Schritt vor. Laut "Kurier" (Freitag) lösten Ober- und Niederösterreich den Mechanismus nun aus.