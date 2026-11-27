volume_up Artikel anhören

Kaum ist die Nestroy-Verleihung vorbei, gibt es schon einen Top-Favoriten auf den nächsten Hauptpreis in der Kategorie "Bestes Schauspiel". Was Cornelius Obonya in den Dutzenden Rollen des Monodramas "Nützliche Idioten - Eine Geheimdienstleistung" von Florian Scheuba und Rupert Henning an Feuer und Wandlungsfähigkeit an den Tag legt, ist schlicht großartig. Die Premiere am Donnerstagabend im Wiener Rabenhof endete mit Standing Ovations.

Schon 2010 holte das für das erste große Obonya-Solo "Cordoba - Das Rückspiel" verantwortliche Trio mit einer gefeierten satirischen Auseinandersetzung mit Ösis, Ossis und Wessis eine Nestroy-Nominierung. Diesmal stehen die österreichischen Geheimdienstaffären der vergangenen Jahre im Mittelpunkt. BVT und Egisto Ott, Jan Marsalek und Hans-Jörg Jenewein, Datenweitergabe und Russland-Nähe - all' das, was man schon halb wieder vergessen hat, kommt hier wieder hoch. Und man wünscht sich sehr, es wäre erfunden.

Das Buch von Florian Scheuba und Rupert Henning bietet politische Satire in Reinkultur, verfügt über eine schlüssige Rahmenhandlung, pfiffige Szenen, großartige Spielvorlagen für Obonya - und über etwas Überlänge. Mit Pause dauert der Abend, der im zweiten Teil mit einer weniger gelungenen Tier-Show der heute in Russland lebenden Ex-Außenministerin Karin Kneissl einen kleinen Durchhänger hat, zwei Stunden und 45 Minuten. Das schmälert das Vergnügen aber nur wenig.

Als roten Faden des von Henning inszenierten Abends darf Cornelius Obonya den Schauspieler Obonya spielen, der auf der eigenen Terrasse sitzend von Henning und Scheuba zitzerlweise und unter größten Sicherheitsvorkehrungen einzelne Szenen des geplanten gemeinsamen Agentenfilms "Nützliche Idioten" auf den Laptop erhält und diese, mit eigenen Vorschlägen versehen, gleich probeweise anspielt.

Schon der Auftakt, ein Teambuilding-Ausflug von Mitarbeitern des damaligen Innenministers Wolfgang Sobotka auf der Donau bei Tulln, bei dem die spätere Kanzlergattin Katharina Nehammer ein Kanu zum Kentern brachte, wobei drei Handys mit hochsensiblen Daten ins Wasser fielen, wird von Obonya mit wechselnden Rollen zum Schreien komisch umgesetzt - zwei dicke Donau-Karpfen inklusive. Dass diese Handys beim Trocknungsversuch vom feuchtigkeitsanziehenden Spezialreis quasi verschluckt werden und später in Russland landen, könnte dem Drehbuch einer Geheimdienstparodie entstammen, ist aber nur eine von vielen Episoden, die nicht überbordender Fantasie entspringen.

Obonya spielt einen zwielichtigen Staatsschützer und einen genervten Staatsanwalt, er spielt Marsalek, Ott, Putin, Benko, Kurz und OMV-Chef Rainer Seele. Die drei Letzteren treten in der von Putin höchstpersönlich moderierten Casting-Show "Russland sucht den Super-Schleimer" auf, bei der sich Österreichs Politiker und Wirtschaftsbosse reihenweise als Arschkriecher qualifizieren wollen, und der Moderator die Frage zu klären hat: "Wer soll heute mein Wischblatt sein?"

Weder Text noch Darstellung kennen Zurückhaltung, wenn es darum geht, Pein- und Widerlichkeiten als solche kenntlich zu machen. Obonya darf sich auch als Sänger bewähren, mit umgeschriebenen Operetten-Schlagern ("Was kann der Wladimir dafür, dass grade Krieg ist?" oder "Glücklich ist, wer vergisst, dass der Mann ein Mörder ist!") oder einem russischen Propaganda-Lied.

Die BVT-Razzia wird als gereimter Slapstick nachgestellt, und auch als deutscher Showmaster, der sich in der "Ösi-Bösi"-Show an Jan Marsalek die Zähne ausbeißt, macht Obonya gute Figur. Er kann sie alle, die Tiroler, die Italiener und die Russen, die Überdrehten, die an Logorrhoe leiden, wie einst Maria Hofstätter in ihrer legendären "Hundstage"-Rolle, aber auch die Ruhigen, Kontrollierten, Gefährlichen. Als ein solcher bringt er gegen Ende echte Spannung in die Story. Ein geheimnisvoller Abgesandter mit dunklen Andeutungen rät dem Schauspieler, sein Engagement im geplanten Film zu überdenken.

Dass die Industriellenvereinigung vorausschauend darauf achtet, Russland und den kommenden Volkskanzler nicht zu verärgern, und stattdessen ein lukratives alternatives Filmangebot unterbreitet, in dem Melissa Naschenweng und Andreas Gabalier die Hauptrollen in einer von Servus-TV im Ausseerland gedrehten ukrainisch-russischen Liebesschmonzette übernehmen, scheint etwas too much. Die Video-Botschaft des Investigativ-Journalisten Christo Grozev, auf den Geheimdienste seinerzeit auch in Wien Jagd machten, ist es wohl nicht: Freunde, seid wachsam, rät er. Mit der anderen Seite ist nicht zu spaßen!

Die Premierengäste hatten dagegen großen Spaß. Und der Rabenhof hat wohl einen neuen Publikumsrenner.