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München – Nach dem plötzlichen Wintereinbruch mit Hunderten Verkehrsunfällen im Süden Bayerns hat die Polizei Bilanz gezogen. Besonders betroffen war die Region Oberbayern Süd: Allein dort registrierte die Polizei am Donnerstag mehr als 400 Unfälle – die meisten davon wegen Straßenglätte, wie ein Sprecher mitteilte.

📽️ Video | Verkehrsprobleme durch Glätte in Bayern

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Auch in Niederbayern rückten Beamte und Feuerwehr seit den Mittagsstunden zu rund 80 wetterbedingten Einsätzen aus, vor allem in den Landkreisen Rottal-Inn und Passau. Meist blieb es bei leichteren Blechschäden, vereinzelt wurden aber auch Menschen verletzt. Im übrigen Freistaat – von Schwaben bis nach Franken - sorgte das Wetter laut Polizei hingegen kaum für Probleme.

Stau an österreichischer Grenze

Viel Geduld brauchten am Donnerstag auch die Pendler und Fernfahrer auf dem Weg nach Österreich: Nach einer Sperrung auf der Brennerautobahn und der Blockabfertigung an der Grenze stauten sich Lastwagen auf der Inntalautobahn bis nach Rosenheim zurück. Die A93 musste in Richtung Süden vorübergehend komplett gesperrt werden, ehe sich die Lage am Abend entspannte.

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