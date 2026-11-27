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Die Tiroler Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser (32) steht vor der ersten Weltcup-Saison als Zuschauerin. Ihre Nachfolger beschäftigen sie noch, vor allem das hinterherhinkende ÖSV-Team. Für ihre legitime Nachfolgerin Anna Gandler bringt die Reitherin viel Verständnis auf.