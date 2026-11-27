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Wegen eines umgestürzten Baumes zwischen Pians und Strengen kam es Freitagfrüh zu Ausfällen im Bahnverkehr. Zwischen dem Bahnhof St. Anton am Arlberg und dem Bahnhof Landeck-Zams waren vorübergehend keine Zugfahrten möglich. Kurz vor 9 Uhr konnte die Sperre wieder aufgehoben werden.

Auch in Bayern sorgten Probleme im Bahnverkehr am Morgen für Verzögerungen. Zwischen Rosenheim und München Hauptbahnhof waren zunächst keine Zugfahrten möglich. Grund dafür war offenbar eine Weichenstörung im Bahnhof Grafing. Ab etwa 8.30 Uhr konnte der Zugverkehr eingeschränkt wieder aufgenommen werden. Reisende müssen laut Deutscher Bahn jedoch weiterhin mit bis zu zwei Stunden längerer Reisezeit rechnen (TT.com)