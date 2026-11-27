Strecke vorerst gesperrt
Witterung legt Bahnverkehr lahm: Derzeit keine Zugfahrten zwischen St. Anton und Landeck-Zams
Die Anzeigentafel am Innsbrucker Hauptbahnhof zeigt die Zugausfälle zwischen St. Anton am Arlberg und Landeck-Zams an.
© Liane Pircher
Wegen der derzeitigen Witterungsverhältnisse sind zwischen dem Bahnhof St. Anton am Arlberg und dem Bahnhof Landeck-Zams aktuell keine Zugfahrten möglich. Die Sperre dauert voraussichtlich bis 9 Uhr.
Die Züge warten die Sperre vorerst ab. (TT.com)
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