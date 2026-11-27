Sperre aufgehoben
Witterung legte Bahnverkehr lahm: Zugstrecke zwischen St. Anton und Landeck-Zams war gesperrt
Die Anzeigentafel am Innsbrucker Hauptbahnhof zeigte in der Früh die Zugausfälle zwischen St. Anton am Arlberg und Landeck-Zams an.
© Liane Pircher
Wegen der vorherrschenden Witterungsverhältnisse waren Freitagfrüh zwischen dem Bahnhof St. Anton am Arlberg und dem Bahnhof Landeck-Zams kurzzeitig keine Zugfahrten möglich. Die Sperre konnte um 9 Uhr wieder aufgehoben werden (TT.com)
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