volume_up Artikel anhören

Wegen der vorherrschenden Witterungsverhältnisse waren Freitagfrüh zwischen dem Bahnhof St. Anton am Arlberg und dem Bahnhof Landeck-Zams kurzzeitig keine Zugfahrten möglich. Die Sperre konnte um 9 Uhr wieder aufgehoben werden (TT.com)