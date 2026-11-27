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Ein Datum im Dezember gilt im Bauernkalender als besonderer Wettertag. Eine alte Regel verbindet es mit einer Kälteperiode, die bis ins Frühjahr reichen könnte. Was steckt dahinter?

Der meteorologische Winter beginnt am 1. Dezember – aber wie kalt und schneereich wird er heuer? Eine alte Überlieferung könnte die Antwort geben. Der 1. Dezember ist nämlich auch im traditionellen Bauernkalender ein wichtiger Lostag. Er ist dem heiligen Eligius gewidmet und besagt: „Fällt auf Eligius ein starker Wintertag, die Kälte wohl vier Monate dauern mag.“

Zeigt sich der 1. Dezember frostig oder verschneit, deutet der Spruch das als Hinweis auf eine längere Kälteperiode. Sie könnte der Regel zufolge bis in den März hineinreichen und dafür sorgen, dass der Frühlingsbeginn hinausgezögert wird.

Kann ein Tag vier Monate Wetter vorhersagen?

Bauernregeln sind bekanntlich einfache, regionale Wetterdeutungen in Form von Reimen, die über Jahrhunderte weitergetragen wurden. Vor allem Landwirte nutzten die Merksätze zur Orientierung im Hinblick auf Ernte und Vorratsplanung.

Wie allgemein bekannt ist, lässt sich eine verlässliche Prognose für die kommenden Monate aus dem Wetter an einem einzelnen Tag nicht ableiten. Temperatur und Niederschlag hängen von großräumigen Wetterentwicklungen ab. Die Bauernregel überliefert daher eine frühere Wetterdeutung, aber keine wissenschaftlich fundierte Vorhersage für den Winter. (TT.com)