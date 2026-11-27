volume_up Artikel anhören

Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie Hochrum: Sieben Tage in der Woche medizinische Versorgung des Bewegungsapparates auf höchstem Niveau.

Nicht nur Weltmeister:innen setzen auf sie: In der Privatklinik Hochrum steht ein erfahrenes Team aus Fachärztinnen und -ärzten für Unfallchirurgie, Neurochirurgie, Orthopädie und Traumatologie bereit – für eine umfassende, schnelle Diagnose und unmittelbare Behandlung unfallbedingter Verletzungen.

Ein unglücklicher Sturz auf der Piste oder beim Rodeln genügt – und der Wintersportspaß endet abrupt. Gerade dann zählt jede Minute. Die Privatklinik Hochrum bietet dafür eine verlässliche Anlaufstelle: die unfall- und wirbelsäulenchirurgische Ärztebereitschaft. Hier treffen modernste Diagnostik und hohe fachärztliche Kompetenz aufeinander – sieben Tage die Woche, von 8:00 bis 19:00 Uhr. Patient:innen profitieren von einem eingespielten, auf Sportverletzungen spezialisierten Expert:innenteam.

Fachwissen trifft modernste Infrastruktur

In der Privatklinik Hochrum verbindet sich medizinische Exzellenz mit perfekter Organisation. Dank modernster Ausstattung und einem international anerkannten Team werden Patient:innen nach Unfällen rasch und auf höchstem Niveau versorgt. Das Motto lautet: Zeit ist Heilung. Über die eigene Bereitschaftsnummer (0512) 234-567 können sich Patient:innen, Bergretter:innen oder Sanitäter:innen direkt anmelden – damit alle Vorbereitungen bereits vor der Ankunft getroffen werden. Und das an jedem Tag, auch an Wochenenden und Feiertagen.

Bewährte Versorgung

Priv.-Doz. Dr. Christian Hoser, Fachgruppensprecher der Unfallchirurgie, betont: „Unser Dienstplan stellt sicher, dass unsere Wahlarztordinationen an allen sieben Tagen von Fachärzt:innen für Unfallchirurgie betreut werden. Auch alle weiteren Teams – von der Radiologie bis zum OP – sind jederzeit einsatzbereit. Unsere Organisation ähnelt einer Ambulanz – jedoch ohne oder mit deutlich kürzeren Wartezeiten.“ Diese seit Jahren bestehende und vielfach bewährte Versorgung wurde nunmehr um den Bereich der Wirbelsäulenchirurgie ausgebaut. Dank des Bereitschaftsdienstes von Dr. Pierre-Pascal Girod, Facharzt für Neurochirurgie und Dr. Mark Agreiter, Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie steht auch für Verletzungen an der Wirbelsäule unmittelbar eine kompetente fachärztliche Hilfe bereit. „Dabei arbeiten die Spezialisten bei komplexen Verletzungen mit den Traumatologen bzw. Unfallchirurgen Hand in Hand“, wie der neue Direktor der Privatklinik Hochrum, Ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Fink, bestätigt, „gerade im Wintersport kommt es immer wieder zu multiplen Verletzungen.“

„Unsere Wahlarzt-ordinationen sind jeden Tag von Fachärzt:innen besetzt.“ Priv.-Doz. Dr. Christian Hoser, Praxisgemeinschaft Gelenkpunkt Sprecher der Unfallchirurgie

Präzision durch innovative Diagnostik

Auch in der Bildgebung setzt die Privatklinik Hochrum Maßstäbe. Mit einem hochmodernen 3-Tesla-MRT und einem CT-System der neuesten Generation lassen sich selbst feinste Verletzungen an Knochen, Bändern und Weichteilen schnell und präzise erfassen. Diese Technologie zählt zu den leistungsstärksten in der modernen Medizin – und ist hier Teil der Standardversorgung. Ein klarer Vorteil für alle Patient:innen.

Hochmoderne OP-Säle für minimalinvasive Eingriffe

Wenn eine Operation notwendig ist, kann diese meist unmittelbar nach der Diagnose erfolgen. Die OP-Säle der Privatklinik Hochrum – sieben Tage pro Woche in Betrieb – sind technisch auf dem neuesten Stand und speziell für minimalinvasive Eingriffe ausgelegt. Gerade bei Sportverletzungen wie Bänderrissen ist eine sofortige operative Versorgung entscheidend für eine vollständige Heilung.

Kompetenz von der Schulter über die Wirbelsäule bis zum Knie

Das Team deckt das gesamte Spektrum moderner Gelenks-, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie ab: von Sehnen- und Bandrekonstruktionen über Frakturbehandlungen bis hin zum Gelenks- oder Wirbelkörperersatz. Besonders häufig behandelt werden typische Wintersportverletzungen. Eine nahtlose physiotherapeutische Nachbetreuung beginnt in der Regel direkt nach dem Eingriff – für eine optimale und rasche Rehabilitation.

open_in_full © Privatklinik Hochrum © Privatklinik Hochrum © Privatklinik Hochrum © Privatklinik Hochrum © Privatklinik Hochrum © Privatklinik Hochrum © Privatklinik Hochrum © Privatklinik Hochrum © Privatklinik Hochrum © Privatklinik Hochrum

Für das Team zählt vor allem eines: Jede Patientin und jeder Patient erhält die gleich hochwertige und den individuellen Bedürfnissen angepasste optimale Behandlung. Dass viele Spitzensportler:innen aus Disziplinen wie Ski und Fußball regelmäßig auf die Ärzt:innen der Privatklinik Hochrum vertrauen, spricht für sich.

Die Abrechnung aller Leistungen erfolgt nach Wahlarzttarif. Etwaige Mehrkosten gegenüber einer öffentlichen Krankenanstalt werden in der Regel von privaten Krankenversicherungen oder Unfallversicherungen übernommen – auch bei stationären Aufenthalten.