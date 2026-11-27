Große Enttäuschung
„Vergebene Chance“: Schultz zieht Pläne für Skischaukel Sillian-Sexten zurück
Blick von der Bergstation am Helm in Richtung Rotwand: Das Südtiroler Skigebiet Drei Zinnen hätte mit dem Skizentrum Sillian-Hochpustertal verbunden werden sollen.
© Michael Egger
Erst im Sommer hatte die Schultz-Gruppe die Pläne für die Skigebietsverbindung zwischen Ost- und Südtirol grundlegend überarbeitet. Nun wird der Antrag im laufenden UVP-Verfahren zurückgezogen. Die Projektgesellschaft bleibt aber bestehen.
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