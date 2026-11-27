Mit Fußfessel zum Senat
René Benko erscheint am Freitag am Oberlandesgericht: Zweite Instanz muss Strafe festsetzen
Für René Benko ist die Strafbemessung am Freitag der erstmalige Auftritt vor dem Innsbrucker Oberlandesgericht. Er wird mit Verteidiger Norbert Wess (r.) persönlich erscheinen.
© Rita Falk
Für die beiden Krida-Verurteilungen wird am Freitag am Oberlandesgericht Innsbruck eine Gesamtstrafe gebildet. Auf die separat gewährte Fußfessel während der Untersuchungshaft hat dies allerdings keine Auswirkung.