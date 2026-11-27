volume_up Artikel anhören

Nachdem bekannt wurde, dass die Notschlafstelle in Kufstein im heurigen Winter nicht aufsperrt, gibt es scharfe Kritik daran. In Innsbruck wird unterdessen eine „solidarische Finanzierung“ durch alle Tiroler Gemeinden gefordert, sowie eine Erweiterung der Kapazitäten in der Richard-Berger-Straße.