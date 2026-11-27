Kritik und Vorschläge
Notschlafstellen überlastet oder geschlossen: „Müssen jetzt Lösungen finden“
In der Notschlafstelle des Roten Kreuzes wäre eine Erweiterung möglich, sagt Innsbrucks Vize-Bürgermeister Georg Willi.
© Rotes Kreuz Innsbruck
Nachdem bekannt wurde, dass die Notschlafstelle in Kufstein im heurigen Winter nicht aufsperrt, gibt es scharfe Kritik daran. In Innsbruck wird unterdessen eine „solidarische Finanzierung“ durch alle Tiroler Gemeinden gefordert, sowie eine Erweiterung der Kapazitäten in der Richard-Berger-Straße.
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