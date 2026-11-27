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Der „Dancing Stars“-Cast für 2027 steht fest. Zehn Promis wagen mit ihren Profipartnerinnen und -partnern ab 26. Februar immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 den Schritt auf das Tanzparkett.

Neben bereits bekannten Namen wurden am Donnerstag Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky, Singer-Songwriterin Anna-Sophie, Radio- und Fernsehmoderator Udo Huber, Trainer und Ex-Fußballprofi Stefan Maierhofer sowie Sängerin Iva Schell angekündigt.

Diese Promis sind dabei

Angelika Niedetzky – Schauspielerin und Kabarettistin

– Schauspielerin und Kabarettistin Anna-Sophie – Singer-Songwriterin

– Singer-Songwriterin Udo Huber – Radio- und Fernsehmoderator

– Radio- und Fernsehmoderator Stefan Maierhofer – Trainer und ehemaliger Fußballprofi

– Trainer und ehemaliger Fußballprofi Iva Schell – Sängerin

– Sängerin Chris Steger – Musiker

– Musiker Karin Teigl – Unternehmerin und Content-Creatorin, bekannt als Constantly K

– Unternehmerin und Content-Creatorin, bekannt als Constantly K Marina Lacković – Kabarettistin, bekannt als Malarina

– Kabarettistin, bekannt als Malarina Barbara Aigner – ehemalige Para-Alpin-Skirennläuferin

– ehemalige Para-Alpin-Skirennläuferin Marcus Wadsak – ORF-Meteorologe

Durch die zehn Shows führen erneut Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.