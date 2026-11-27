Vom Ex-Fußballstar bis zum ORF-Wettermann: Diese zehn Promis tanzen 2027 bei „Dancing Stars“
Der „Dancing Stars“-Cast für 2027 steht fest. Zehn Promis wagen mit ihren Profipartnerinnen und -partnern ab 26. Februar immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 den Schritt auf das Tanzparkett.
Neben bereits bekannten Namen wurden am Donnerstag Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky, Singer-Songwriterin Anna-Sophie, Radio- und Fernsehmoderator Udo Huber, Trainer und Ex-Fußballprofi Stefan Maierhofer sowie Sängerin Iva Schell angekündigt.
Diese Promis sind dabei
- Angelika Niedetzky – Schauspielerin und Kabarettistin
- Anna-Sophie – Singer-Songwriterin
- Udo Huber – Radio- und Fernsehmoderator
- Stefan Maierhofer – Trainer und ehemaliger Fußballprofi
- Iva Schell – Sängerin
- Chris Steger – Musiker
- Karin Teigl – Unternehmerin und Content-Creatorin, bekannt als Constantly K
- Marina Lacković – Kabarettistin, bekannt als Malarina
- Barbara Aigner – ehemalige Para-Alpin-Skirennläuferin
- Marcus Wadsak – ORF-Meteorologe
Durch die zehn Shows führen erneut Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.
Zum Auftakt bietet die Dokumentation „Dancing Stars – Die Promis sind startklar“ am 19. Februar (20.15 Uhr) in ORF 1 und auf ORF ON einen Rückblick auf die letzte Staffel sowie eine Vorstellung des neuen Promi-Casts. (APA, TT.com)
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