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Am 5. Dezember ist der Internationale Tag des Ehrenamtes. Dieser Tag ist vor allem auch da, um sich daran zu erinnern, was unsere Gesellschaft im innersten zusammenhält: Menschen, die sich für andere einsetzen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten.

Im Roten Kreuz Tirol engagieren sich mehr als 7.000 Freiwillige. Sie tun dies in ihrer Freizeit, neben Familie, Beruf, Ausbildung oder Studium. Sie helfen Menschen in Not, begleiten sie im Alltag, betreuen Jugendgruppen, unterstützen Familien in schwierigen Lebenslagen oder stehen bei Krisen und Katastrophen zur Seite. Viele von ihnen tun das über Jahre, manche sogar über Jahrzehnte hinweg.

„Beim Roten Kreuz findet man die Aufgabe, die zu einem passt. Dort lernt man Menschen kennen, die ein Leben bereichern.“ Günther Ennemoser, Präsident des Roten Kreuzes Tirol.

Wer sich ehrenamtlich engagiert, schenkt Zeit. Zeit ist heute vielleicht das Wertvollste, was wir besitzen. Gerade deshalb verdient dieses Engagement unsere besondere Aufmerksamkeit und Wertschätzung.

Gutes Gefühl helfen zu können

Viele stellen sich die Frage, warum Menschen einen Teil ihrer Freizeit für andere investieren. Die Antwort ist einfach: Weil ein Ehrenamt das zurückgibt, was man anderswo kaum findet. Das eigene Tun bewirkt unmittelbar etwas und es ist nun mal ein gutes Gefühl, helfen zu können. Es ist das Lächeln eines Menschen, der gerade Unterstützung erfahren hat. Und es ist die Gewissheit, Teil einer Gesellschaft zu sein, die füreinander da ist.

Im Roten Kreuz gilt das Motto: Für jeden und jede gibt es eine passende Jacke. Dahinter steckt die Überzeugung, dass freiwilliges Engagement keine Frage eines bestimmten Alters, Berufs, Geschlechts oder Lebensmodells ist. Was zählt ist die Bereitschaft, sich einbringen und etwas zum Besseren verändern zu wollen. Was dabei entstehen kann, geht weit über die eigentliche Tätigkeit hinaus: Aus Kolleg:innen werden Freund:innen, aus einem gemeinsamen Dienst wird Kameradschaft, oft ein Leben lang. Viele Freiwillige erzählen, dass sie beim Roten Kreuz nicht nur eine Aufgabe gefunden haben, sondern auch Zugehörigkeit, Vertrauen und persönliche Entwicklung.

Ehrenamt stärkt Wohlbefinden

Internationale Studien belegen seit Jahren, dass ehrenamtliches Engagement das Wohlbefinden stärkt, soziale Kontakte fördert und Sinn stiftet. Diese Befunde überraschen nicht. Wer erlebt, wie das eigene Handeln einen Unterschied macht, findet darin oft eine besondere Form der Erfüllung.

Gleichzeitig erwerben Freiwillige Kompetenzen, die weit über das Ehrenamt hinausreichen: Teamarbeit, Kommunikation, Führungsverantwortung, Fachwissen und die Fähigkeit, auch in herausfordernden Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Wer also schon länger darüber nachdenkt, sich freiwillige zu engagieren, der soll jetzt den Schritt setzen. Nicht irgendwann. Sondern jetzt. Mitarbeiten beim Roten Kreuz Tirol – Rotes Kreuz. Beim Roten Kreuz findet man die Aufgabe, die zu einem passt. Dort lernt man Menschen kennen, die ein Leben bereichern und man kann erleben wie erfüllend es sein kann, Teil von etwas Größerem zu sein. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit merkt man schon bald, dass es oft ein einziges Lächeln ist, das genügt, um zu wissen, warum sich freiwilliges Engagement lohnt.